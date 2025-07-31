Qualcomm провела мероприятие «Snapdragon for India: Auto Day», на котором представила стратегию развития умной и подключённой мобильности в Индии. В событии приняли участие представители автопрома и власти, включая министра Нитина Гадкари, что подчеркнуло общее стремление к технологической трансформации транспорта в стране.

Snapdragon Digital Chassis станет основой для умной мобильности в Индии

Ключевым элементом мероприятия стал комплекс решений Snapdragon Digital Chassis. В него входят платформы Snapdragon Cockpit, Ride, Ride Flex, Auto Connectivity и Car-to-Cloud. Все они адаптированы к специфике дорожных условий Индии и уже внедряются крупными автопроизводителями.

Maruti Suzuki использует платформу для модернизации систем подключённых автомобилей. Mahindra работает с Qualcomm над созданием более насыщенных мультимедийных интерфейсов в салоне. Spark Minda разрабатывает цифровые панели для повышения комфорта и безопасности водителя.

На сегодняшний день более 350 миллионов транспортных средств по всему миру оснащены автомобильными платформами Qualcomm. В Индии инженерные центры компании работают в Хайдарабаде, Бангалоре, Ченнаи и Гургаоне. Они занимаются разработкой решений для телематики, мультимедийных комплексов, систем помощи водителю (ADAS) и подключения мотоциклов.

Qualcomm расширяет сотрудничество в сегменте двухколёсного транспорта

Компания активно развивает партнёрства в мотоциклетной отрасли. Среди её партнёров — Hero MotoCorp, Ultraviolette, Royal Enfield и Pricol. Совместно с ними Qualcomm внедряет системы подключённых приборных панелей, телематики в реальном времени и функции повышения безопасности водителей.

Инновационное направление также связано с интеграцией развлечений и технологий. В рамках творческого сотрудничества с will.i.am были представлены системы FYI RAiDiO и Melodic Drive. Они адаптируют музыку к движениям автомобиля и действиям водителя. Эти функции были продемонстрированы в моделях Mahindra BE 6 и XEV 9e, показывая, как технологии могут обогащать повседневный опыт вождения.





Qualcomm продвигает Snapdragon Ride и расширяет партнёрскую сеть

Впервые в Индии была продемонстрирована система Snapdragon Ride. Это событие подтвердило намерения Qualcomm сделать страну глобальным центром интеллектуальных транспортных решений. Ключевыми партнёрами выступают Bosch, Tata Elxsi, Harman и ZF — вместе они разрабатывают технологии для беспилотного вождения, телематики и подключения автомобилей к облаку.

Snapdragon Auto Day стал знаковым шагом в направлении цифровизации и интеллектуализации автотранспорта в Индии, где Qualcomm продолжает укреплять свои позиции как технологический партнёр отрасли.