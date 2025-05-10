Официальный аккаунт Fortnite в X (бывший Twitter) сообщил: «Мы подали Fortnite на рассмотрение Apple, чтобы запустить игру в App Store в США». Это событие может стать ключевым моментом в затяжном конфликте между Epic Games и Apple, начавшемся ещё в августе 2020 года.

Вспомним, с чего всё началось

Тогда Epic встроила в Fortnite альтернативную систему покупок, позволяя игрокам оплачивать внутриигровые товары напрямую, минуя комиссию Apple в 15–30%. Apple сочла это нарушением правил и удалила Fortnite из App Store, а затем началась серия громких судебных разбирательств.

Суд против Apple: победа Epic — но не до конца

Недавнее судебное решение обязало Apple прекратить взимание комиссий за транзакции и подписки, совершаемые вне App Store. Epic с энтузиазмом отреагировала на эту победу и объявила о подготовке Fortnite к возвращению в магазин. При этом Epic пообещала не взимать комиссию с первых $1 млн выручки разработчиков ежегодно.

Генеральный директор Epic Тим Суини заявил, что Fortnite вернётся в App Store по всему миру, если Apple позволит решению суда вступить в силу глобально. Однако Apple уже подала апелляцию и экстренное ходатайство о временной приостановке исполнения судебного постановления.

Apple — против, суд — давит

Судья Ивонна Гонсалес Роджерс вынесла решение о неуважении к суду, заявив, что Apple сознательно игнорирует её постановления, принятые ещё в 2021 году, и продолжает антиконкурентную политику. Apple возражает, утверждая, что её действия не были признаны незаконными, и заявляет: «Федеральный суд не может заставить Apple бесплатно предоставлять доступ к своим продуктам, услугам и интеллектуальной собственности».

Epic: рынок наконец-то оживает

По словам Epic, после решения суда и частичного открытия внешних способов оплаты разработчики начали активнее конкурировать, предлагая лучшие условия и альтернативные платёжные методы. Это, по их мнению, принесло больше выбора пользователям.

Apple меняет политику — но с оговорками

Недавно Apple разрешила размещать в приложениях ссылки на внешние платёжные страницы. Однако за это компания продолжает брать комиссию в 27%. Также Apple предупреждает пользователей, что при переходе на внешние сайты она не несёт ответственности за их безопасность и конфиденциальность — шаг, который критикуется как попытка запугивания.