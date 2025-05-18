В этом году Apple планирует запустить ряд новых функций, которые сделают использование устройств более удобным для людей с нарушениями зрения и слуха. Среди них — автоматические субтитры в реальном времени, улучшенные инструменты для работы с шрифтом Брайля и новые метки о функциях приложений.

Основные нововведения:

Субтитры в реальном времени — автоматическая транскрипция речи во время звонков, видео или аудио контента.

— автоматическая транскрипция речи во время звонков, видео или аудио контента. Улучшения для работы с шрифтом Брайля — создание заметок с помощью экрана или совместимых устройств Брайля, а также выполнение математических вычислений с использованием стандартного кода Брайля Немета.

— создание заметок с помощью экрана или совместимых устройств Брайля, а также выполнение математических вычислений с использованием стандартного кода Брайля Немета. Метки о функциях доступности в приложениях — разработчики смогут указывать, есть ли в их приложениях такие функции, как голосовое управление, крупный текст или закадровый голос. Это поможет пользователям легче находить подходящие приложения.

Новые возможности для устройств Apple:

AirPods Pro 2 — теперь их можно использовать как слуховые аппараты. Однако эксперты предупреждают, что они подходят не всем.

— теперь их можно использовать как слуховые аппараты. Однако эксперты предупреждают, что они подходят не всем. Обновленная функция «Live Listen» — позволяет iPhone или iPad выступать в роли микрофона и передавать звук на слуховые устройства или AirPods Pro 2, что особенно полезно в шумных местах.

— позволяет iPhone или iPad выступать в роли микрофона и передавать звук на слуховые устройства или AirPods Pro 2, что особенно полезно в шумных местах. Расширение возможностей приложения «Лупа» — теперь его можно использовать на Mac через камеру или подключенный iPhone для увеличения текста и изображений. Пользователи смогут регулировать яркость, контрастность и цвета для удобства чтения.

Инновации с шрифтом Брайля:

Создание заметок с помощью ввода через устройство Брайля или экран.

Выполнение математических расчетов с использованием стандартного кода Брайля Немета.

Голосовая репликация:

Apple представила новую функцию персонального голоса, которая может воссоздать голос пользователя на основе всего лишь 10 фраз — это значительно быстрее и проще по сравнению с предыдущими моделями, требовавшими 150 фраз. При этом вся обработка происходит на устройстве или зашифрована в облаке, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность.

Интеграция искусственного интеллекта:

Компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта в свои функции доступности. Это позволяет создавать более продвинутые инструменты и делать устройства еще более инклюзивными.

Стоимость и доступность:

Херрлингер (директор Apple по глобальной политике и инициативам в области доступности) подчеркнула, что все эти функции встроены бесплатно и доступны сразу после обновления системы. Она отметила важность демократизации доступа к технологиям: «Все эти возможности уже встроены в устройство без дополнительных затрат. Мы стремимся сделать технологии доступными для всех».

По ее словам, наличие нескольких функций на одном устройстве делает использование технологий более экономичным и удобным для пользователей.