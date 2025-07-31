Серия смартфонов iQOO 15 выйдет в Китае в октябре 2025 года

Китайский бренд iQOO официально подтвердил название своего следующего флагмана — iQOO 15. Соответствующий постер опубликован в рамках промокампании на выставке ChinaJoy 2025. Новинка станет преемником прошлогоднего iQOO 13, минуя цифру 14, что связано с суевериями в ряде азиатских стран, включая Китай: число «4» считается несчастливым. Ранее компания уже пропускала эту цифру, перейдя с iQOO 3 сразу к iQOO 5.

Старт промокампании и подготовка к запуску iQOO 15

Подтверждение названия сопровождается запуском маркетинговой инициативы — iQOO начала набор «офицеров по опыту» для участия в промоакции, связанной с будущим релизом смартфона. Эта активность приурочена к выставке ChinaJoy, однако само устройство на ней представлено не будет. Победители кампании получат свои экземпляры iQOO 15 после официального старта продаж.

1 августа на стенде iQOO в рамках ChinaJoy состоится командный турнир по игре Honor of Kings в формате 5 на 5. Восемь команд будут отобраны прямо на месте, а победители получат по новому смартфону iQOO 15 сразу после его релиза. Таким образом, бренд подогревает интерес к новинке, не раскрывая при этом всех характеристик заранее.

В серию войдут iQOO 15 и iQOO 15 Ultra

Ожидается, что серия iQOO 15 будет включать как базовую модель, так и продвинутую версию Ultra. Согласно утечкам, смартфоны получат 6,85-дюймовый 2K LTPO OLED-экран, однокристальную систему Snapdragon 8 Elite 2 и тройную основную камеру — все три сенсора по 50 Мп, включая перископный телеобъектив с 3-кратным зумом и среднеразмерной матрицей.

Среди других характеристик — плоский дисплей с разрешением 2K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и поддержка беспроводной зарядки. Основное внимание уделено игровым возможностям: вернется фирменный дискретный чип для улучшения графики, а объем аккумулятора может превысить 7000 мА·ч. Версия Ultra, по слухам, будет оснащена активной системой охлаждения и механическими гейминг-кнопками.





Запуск серии iQOO 15 в Китае ожидается в октябре 2025 года.