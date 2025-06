На российский рынок вышли новые модели беспроводных наушников от бренда CMF by Nothing. Компания diHouse начала продажи сразу трёх новинок — CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus и CMF Buds 2a. Все устройства второго поколения ориентированы на пользователей, ценящих продвинутые функции и современный дизайн.

Новинки CMF by Nothing соответствуют запросам рынка

Согласно данным за 2024 год, рынок наушников в России вырос на 17 %. Продажи достигли более 30 миллионов устройств, что стало рекордом за последние годы. Росту способствовал спрос на многофункциональные модели, преимущество беспроводных решений перед проводными и популярность экосистемной электроники.

Модели Buds 2, 2 Plus и 2a от CMF by Nothing поддерживают технологию Ultra Bass Technology 2.0 для передачи насыщенных басов, а также функцию подавления ветрового шума Wind Noise Reduction. Кроме того, все три модели позволяют подключаться одновременно к двум устройствам благодаря Dual Connection.

Различия в оснащении и автономности

Модель CMF Buds 2a комплектуется четырьмя HD-микрофонами и поддерживает Clear Voice Technology. В версии Buds 2 и Buds 2 Plus применена улучшенная технология Clear Voice Technology 3.0 и установлено по шесть микрофонов высокой чёткости.

Обе старшие модели оснащены гибридной системой шумоподавления, а Buds 2 Plus получила дополнительный адаптивный режим. Время работы без подзарядки составляет: 8 часов у Buds 2a, 13,5 часа у Buds 2 и 14 часов у Buds 2 Plus. Аккумуляторы кейсов ёмкостью 460 мАч обеспечивают дополнительное время работы, предусмотрена быстрая зарядка.

Наушники поддерживают кодеки AAC и SBC, а модель Buds 2 Plus дополнительно воспроизводит звук в формате LDAC, что обеспечивает студийное качество.

Актуальный дизайн и доступная цена

CMF by Nothing — суббренд компании Nothing, ориентированный на выпуск стильной и технологичной электроники по доступной цене. Концепция бренда — устранение барьеров между пользователями и технологиями через удобные и современные устройства.

Рекомендованные цены новых моделей: CMF Buds 2 — 4 990 рублей, Buds 2 Plus — 5 990 рублей, Buds 2a — 3 990 рублей.