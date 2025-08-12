В бета-версии iOS 26 обнаружены изображения, указывающие на появление в AirPods функции Live Translation для перевода разговоров в реальном времени. На картинке показаны наушники с приветствием «Hello» на нескольких языках и подсказкой, что активация перевода будет выполняться двойным нажатием. Файл с иллюстрацией имеет название «Translate», что явно намекает на соответствующий режим.

Первым об утечке сообщил 9to5Mac, однако подтверждение найдено в ресурсах приложения Translate в последней бета-версии iOS 26.

Как будет работать Live Translation в AirPods

Ещё до выхода iOS 26 обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple планирует добавить в AirPods функцию перевода живых диалогов. Судя по данным бета-версии, компания уже тестирует нововведение, и его запуск возможен либо вместе с релизом iOS 26, либо в одном из последующих обновлений.

Сейчас Live Translation в iOS 26 доступен в приложениях Phone, Messages и FaceTime, поэтому расширение функционала на AirPods выглядит логичным продолжением.

Поддерживаемые модели и требования

По изображениям, найденным в бета-версии, Live Translation будет работать на AirPods Pro 2 и AirPods 4. Поскольку действующие функции перевода зависят от Apple Intelligence, вероятно, для использования нового режима потребуется iPhone с поддержкой этой технологии.