Компания Nothing подтвердила, что её обновление до Android 16, выходящее под названием Nothing OS 4.0, станет доступным до конца сентября.

Google выпустила Android 16 раньше обычного в этом году, что немного нарушило привычный график — теперь сложно предсказать, когда именно производители начнут распространять свои версии обновления. Несмотря на то что Nothing ранее не славилась стремительной поддержкой новых версий Android, теперь компания заявила, что выпустит обновление до Android 16 в третьем квартале, то есть до конца сентября.

Одновременно с запуском нового смартфона Nothing Phone (3) на этой неделе, компания также анонсировала выход Nothing OS 4.0 — собственной версии Android 16.

Предположительно, обновление в первую очередь получит Phone (3), но вполне логично ожидать, что и предыдущие модели Nothing Phone также вскоре получат новую версию ОС, хотя точные сроки пока не называются.





Тем не менее, это заметно быстрее, чем в прошлый раз. Nothing начала распространение Android 15 только в самом конце 2025 года, но на то, чтобы обновление дошло до всех устройств, потребовалось всего несколько недель.

Что именно предложит Nothing OS 4.0 — пока остаётся загадкой.



