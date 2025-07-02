Nothing Phone (3) — один из самых ожидаемых смартфонов года, который получил смелый редизайн и значительные улучшения по характеристикам. Ключевым элементом стал интерфейс Glyph, который эволюционировал в Glyph Matrix — монохромный светодиодный дисплей, расположенный в правом верхнем углу задней панели.

Дисплей состоит из 489 индивидуально управляемых светодиодов, которые открывают новые возможности для уведомлений и взаимодействия. Экран в стиле точечной матрицы отображает входящие звонки, сообщения от приложений, анимации и системную информацию. Пользователи могут настраивать иконки контактов и выбирать анимированные «циферблаты».

Кроме того, Nothing представляет Glyph Toys — набор «микро-развлечений» с такими функциями, как зеркальное отображение, солнечные часы, секундомер, индикатор заряда и даже игры вроде «бутылочки». Переключение режимов осуществляется через выделенную кнопку Glyph.

Дизайн задней панели стал ещё более смелым и асимметричным. Смартфон оснащён тремя камерами по 50 МП, включая основной сенсор 1/1.3″ с оптической стабилизацией (OIS).





Есть также 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм и 3-кратным оптическим зумом, позволяющий снимать объекты с расстояния 10 см. Третий модуль — это сверхширокоугольная камера с углом обзора 114°.

Смартфон построен на базе 6,67-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Экран достигает пиковой яркости в 4 500 нит, имеет равномерные рамки и поддерживает ШИМ 2160 Гц для снижения мерцания. Также есть 50 МП фронтальная камера и встроенный сканер отпечатков пальцев.





В основе устройства лежит чип Snapdragon 8s Gen 4, в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора составляет 5 150 мАч. Зарядка — 65 Вт по кабелю и 15 Вт по беспроводной связи. Смартфон также получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что впервые для бренда.

Программное обеспечение — Nothing OS 3.5 на базе Android 15, а обновление до Nothing OS 4.0 на Android 16 обещано в ближайшее время. Компания гарантирует 5 лет обновлений Android и 7 лет обновлений безопасности.





Nothing Phone (3) будет доступен в чёрном и белом цветах. Версия 12/256 ГБ оценена в $799/€799/£799/₹79,999, а модель 16/512 ГБ — в $899/€899/£899/₹89,999.

Предзаказы стартуют 4 июля, а начало продаж намечено на 15 июля. Смартфон поступит в продажу на официальном сайте nothing.tech и у партнёров бренда.