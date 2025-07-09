Бренд Nothing официально объявил о завершении работы над третьим поколением своих смартфонов. Основатель компании, Карл Пей, поделился этой новостью в социальной сети X, сопроводив фотографию всех выпущенных моделей подписью: «Семейство третьей серии в полном составе». Это означает, что в ближайшее время не стоит ожидать появления более продвинутых версий флагмана, таких как Nothing Phone (3) Pro, Ultra или Max.

Основной флагман, Nothing Phone (3), был представлен неделю назад вместе с новыми наушниками Headphone (1). Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 4 и выделяется своим оригинальным дизайном и матричным дисплеем Glyph Matrix, предназначенным для инновационного взаимодействия с пользователем.

Линейка устройств Nothing на 2025 год, по всей видимости, охватывает все ключевые ценовые категории. CMF Phone 2 Pro является самым бюджетным вариантом по цене 279 долларов (21 810 руб.), модели Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro предлагаются за 379 и 459 долларов (29 630 руб. и 35 880 руб.) соответственно, а Phone (3), с ценой от 799 долларов (62 460 руб.), нацелен на премиальный сегмент рынка. На данный момент компания решила ограничиться этими тремя смартфонами.

Впрочем, в текущем году ожидаются и другие новинки Nothing. Ранее был анонсирован Nothing Phone (3a) Community Edition – та же модель Phone (3a) по своей сути, но с обновленным дизайном, интерфейсом и упаковкой, разработанными при участии сообщества бренда.



