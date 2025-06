Компания Nothing готовится к выпуску своих первых полноразмерных наушников — Nothing Headphone 1. Их официальный анонс запланирован на 1 июля. До сих пор дизайн устройства держался в секрете, однако два источника, похоже, раскрыли, как будут выглядеть наушники.

Аккаунт Equal Leaks в Telegram опубликовал три предполагаемых рендера Nothing Headphone 1. На них изображены наушники с нестандартным внешним видом: корпус выполнен в форме прямоугольной основы с закругленными углами, а сверху расположен прозрачный овальный элемент, соединяющийся с оголовьем. Эта конструкция напоминает кассетную ленту.

Кроме того, Nothing Fan Blog в Instagram* опубликовал пять фотографий, якобы демонстрирующих реальные Nothing Headphone 1. На одном из наушников можно заметить надпись «sound by KEF». Компания KEF известна своей акустикой и колонками, а также производит наушники. В прошлом месяце Nothing и KEF объявили о партнерстве, подтвердив, что совместно работают над несколькими продуктами. Похоже, Headphone 1 станет первым из них.

Тем не менее, стоит относиться к этим утечкам с осторожностью, поскольку источники пока не получили официального подтверждения.





Ранее также сообщалось, что цена Nothing Headphone 1 составит 309 долларов в США, 299 евро в Европе и 299 фунтов стерлингов в Великобритании.

Если утечки подтвердятся, Nothing Headphone 1 будут заметно отличаться от других моделей на рынке.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.