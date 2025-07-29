Razer выпустила серию беспроводных игровых гарнитур BlackShark V3, разработанную для киберспорта. В линейку вошли модели для PC, PlayStation и Xbox с низкой задержкой звука, системой пространственного позиционирования и оптимизацией под каждую платформу.

BlackShark V3 Pro получила обновлённую беспроводную технологию

Флагманская модель BlackShark V3 Pro стала первой гарнитурой Razer с технологией HyperSpeed Wireless второго поколения. Она обеспечивает аудиозадержку всего 10 миллисекунд — на треть ниже, чем в других топовых моделях (15 мс). Гарнитура оснащена съёмным микрофоном HyperClear Full Band диаметром 12 мм, с направленным улавливанием звука и частотой дискретизации 48 кГц.

BlackShark V3 Pro — первая в серии с гибридной системой активного шумоподавления. Четырёхмикрофонная схема эффективно отсеивает фоновый шум, а закрытая конструкция и амбушюры из пены с эффектом памяти создают акустическую изоляцию.

Улучшенные динамики TriForce диаметром 50 мм используют биоцеллюлозные диафрагмы для более точной передачи звука. Производитель заявляет снижение гармонических искажений на 50 % и усиление магнитного поля на 75 % — для большей точности пространственной ориентации. В версии для ПК доступна технология THX Spatial Audio с конфигурацией 7.1.4, включающей четыре виртуальных верхних канала для точной вертикальной локации источников звука.

Упор на многоплатформенность и поддержку киберспортсменов

Разработка BlackShark V3 Pro велась с участием профессиональных игроков, включая NiKo и Shotzzy. Гарнитура поддерживает четыре типа подключения: 2,4 ГГц по радио, Bluetooth, USB-A и 3,5 мм аналоговый вход. Реализована возможность одновременного аудиопотока через 2,4 ГГц и Bluetooth.

Встроены 12 пресетов эквалайзера для популярных шутеров, а также поддержка до 9 пользовательских профилей, которые сохраняются в памяти гарнитуры. Каждая версия адаптирована под свою платформу: ПК-модель поддерживает THX Spatial Audio, версия для PlayStation работает с Tempest 3D Audio, а для Xbox реализована совместимость с Windows Sonic.





Младшие модели серии и цены

Помимо BlackShark V3 Pro, компания представила ещё две модели. BlackShark V3 получила динамики TriForce Titanium, поддержку THX Spatial Audio и широкополосный микрофон. Бюджетная модель BlackShark V3 X HyperSpeed ориентирована на начальный уровень — она оснащена беспроводным подключением, 7.1-звуком, кардиоидным микрофоном и динамиками TriForce 50 мм.

Цены моделей:

BlackShark V3 Pro — $249.99 / €269.99

BlackShark V3 — $149.99 / €169.99

BlackShark V3 X — $99 / €119.99

Модели для ПК и Xbox уже доступны для предзаказа на официальном сайте Razer. Версия для PlayStation поступит в продажу позднее.