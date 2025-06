5 июня компания Nintendo официально объявила о запуске продаж консоли нового поколения — Nintendo Switch 2. Приставка уже доступна для заказа на платформе CDEK.Shopping. Базовая версия обойдётся покупателям от 53 880 рублей, также предлагается специальный комплект с игрой Mario — Nintendo Switch 2 Mario Cart World Bundle.

Новая консоль получила экран 1080p и поддержку 4К

Nintendo Switch 2 оснащена 7,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную картинку в портативном режиме. Поддержка технологии HDR усиливает цветовую глубину. При подключении к телевизору через док-станцию приставка работает в режиме 4К, раскрывая весь графический потенциал платформы.

Обновлённые Joy-Con 2 и новые функции

Геймпады Joy-Con 2 получили магнитные крепления, повышающие удобство использования и надёжность фиксации. Каждый контроллер теперь можно использовать как мышь в совместимых играх. Кроме того, на пультах появилась новая кнопка «С», предназначенная для общения и показа экрана в реальном времени. В комплекте также предусмотрена U-образная подставка, обеспечивающая устойчивость устройства на любой поверхности.

Поддержка старых игр и расширяемая память

Консоль поддерживает обратную совместимость с большинством игр для предыдущей версии Nintendo Switch. Для ряда тайтлов будут доступны обновления, адаптирующие проекты под новые технические возможности.

Встроенный накопитель на 256 ГБ дополнен поддержкой карт памяти MicroSD Express, что позволяет пользователям хранить объёмные проекты без потери скорости загрузки.

Доставка и цены в России

Оформить заказ на Nintendo Switch 2 можно уже сейчас через CDEK.Shopping. Доставка из-за рубежа занимает от 14 дней, оплата возможна российскими банковскими картами. Стоимость базовой модели начинается от 53 880 рублей. Версия с игрой Mario — от 56 372 рублей.

Также доступны для покупки игры для новой консоли. Среди них — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (от 8 788 рублей) и Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (от 9 048 рублей).