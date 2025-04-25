Компания Motorola представила новые смарт-часы Moto Watch Fit — стильную и доступную альтернативу Apple Watch с ярким экраном, встроенным GPS и расширенными возможностями для мониторинга здоровья. Устройство дебютировало 24 апреля 2025 года вместе со смартфонами Edge 60 Pro и Razr 60 Ultra, а стартовая цена в Великобритании составила всего £89.99 (около 10 200 рублей).

Умные функции по цене фитнес-браслета

Несмотря на свою доступность, Moto Watch Fit выглядит и ощущается как устройство гораздо более высокого класса. Часы оснащены 1,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, что обеспечивает отличную читаемость даже под ярким солнцем. При этом заметные рамки и отсутствие цифровой коронки выдают ориентацию на массовый рынок, а не на премиальный сегмент.

Часы работают на собственной системе реального времени, что обеспечивает быструю и стабильную работу, но ограничивает возможности — сторонние приложения установить нельзя. Moto Watch Fit поддерживают только Android-смартфоны, с которыми синхронизируются для отображения уведомлений, управления музыкой и других базовых задач.

Продвинутый трекинг активности и здоровья

Встроенный GPS позволяет отслеживать пробежки и велозаезды без необходимости брать с собой смартфон, что особенно удобно для любителей спорта на открытом воздухе. Часы оснащены датчиками пульса, насыщения крови кислородом (SpO2) и движения. Поддерживается более 100 видов тренировок — от йоги до плавания. Степень защиты IP68 и водонепроницаемость до 5 ATM позволяют использовать устройство даже в бассейне.

Особое внимание уделено автономности: Motorola обещает до 16 дней работы без подзарядки, что особенно актуально для пользователей, уставших от ежедневной зарядки. Однако столь высокая автономность, вероятно, достигается за счёт отсутствия постоянно включённого дисплея.

Доступный конкурент именитым брендам

Moto Watch Fit поддерживает сменные ремешки шириной 22 мм, которые внешне напоминают оригинальные Apple Watch Band. Хотя устройство и не предлагает продвинутые медицинские функции, такие как ЭКГ или измерение температуры тела, оно уверенно конкурирует с другими бюджетными моделями — например, Amazfit Bip 6 и Galaxy Fit 3, особенно благодаря встроенному GPS.

Пока Motorola не раскрыла планы по запуску модели на рынках Индии или США, но первые отзывы в соцсетях X уже хвалят часы за яркий экран и выдающуюся автономность. Для владельцев Android-смартфонов, ищущих недорогой и функциональный фитнес-гаджет, Moto Watch Fit выглядит очень привлекательно.