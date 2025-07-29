Бюджетный смартфон от Motorola появится в Европе в двух конфигурациях и трёх фирменных цветах.
Motorola готовит к выпуску новую модель в линейке доступных смартфонов — Moto G06. Согласно утечке, опубликованной изданием XpertPick, устройство уже появилось в каталоге итальянского ритейлера Epto, где раскрыты его основные характеристики и цены.
Цена и конфигурации
Moto G06 выйдет в двух вариантах:
- 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти — €122,90
- 4 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти — €169,90
Такой ценник делает модель одной из самых доступных в серии Moto G на данный момент, особенно с учётом увеличенного объёма хранилища в старшей версии.
Три сертифицированных Pantone-оттенка
Одной из главных особенностей Moto G06 станет оформление: смартфон получит сертифицированные Pantone-цвета. По данным Epto, он будет доступен в следующих оттенках:
- Arabesque — мягкий лавандовый,
- Tapestry — тёплый розово-красный,
- Tendril — свежий зелёный.
Pantone-оттенки редко встречаются в бюджетных устройствах, что выделяет Moto G06 среди конкурентов в этом сегменте.
Характеристики в духе предшественника
Хотя точные технические данные Moto G06 пока не раскрыты, можно предположить, что он унаследует параметры от модели Moto G05. У прошлогоднего смартфона были:
- 6,67-дюймовый HD+ IPS LCD-дисплей с частотой обновления 90 Гц,
- чип Helio G81 Extreme,
- аккумулятор 5200 мА·ч с зарядкой 18 Вт,
- основная камера на 50 Мп и фронтальная на 8 Мп,
- боковой сканер отпечатков пальцев, слот для microSD и разъём 3,5 мм.
Пока неизвестно, сохранит ли G06 ту же платформу или получит обновление, однако ставка на эстетику и ёмкость хранилища уже прослеживается.
Анонс — в ближайшее время
Motorola пока не делала официального заявления о Moto G06, но появление на сайте ритейлера может означать скорый старт продаж. Компания продолжает придерживаться стратегии доступных устройств с дизайнерским акцентом, и G06 — подтверждение этого подхода.