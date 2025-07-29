Бюджетный смартфон от Motorola появится в Европе в двух конфигурациях и трёх фирменных цветах.

Motorola готовит к выпуску новую модель в линейке доступных смартфонов — Moto G06. Согласно утечке, опубликованной изданием XpertPick, устройство уже появилось в каталоге итальянского ритейлера Epto, где раскрыты его основные характеристики и цены.

Цена и конфигурации

Moto G06 выйдет в двух вариантах:

4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти — €122,90

4 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти — €169,90

Такой ценник делает модель одной из самых доступных в серии Moto G на данный момент, особенно с учётом увеличенного объёма хранилища в старшей версии.

Три сертифицированных Pantone-оттенка

Одной из главных особенностей Moto G06 станет оформление: смартфон получит сертифицированные Pantone-цвета. По данным Epto, он будет доступен в следующих оттенках:

Arabesque — мягкий лавандовый,

— мягкий лавандовый, Tapestry — тёплый розово-красный,

— тёплый розово-красный, Tendril — свежий зелёный.

Pantone-оттенки редко встречаются в бюджетных устройствах, что выделяет Moto G06 среди конкурентов в этом сегменте.

Характеристики в духе предшественника

Хотя точные технические данные Moto G06 пока не раскрыты, можно предположить, что он унаследует параметры от модели Moto G05. У прошлогоднего смартфона были:

6,67-дюймовый HD+ IPS LCD-дисплей с частотой обновления 90 Гц,

чип Helio G81 Extreme,

аккумулятор 5200 мА·ч с зарядкой 18 Вт,

основная камера на 50 Мп и фронтальная на 8 Мп,

боковой сканер отпечатков пальцев, слот для microSD и разъём 3,5 мм.

Пока неизвестно, сохранит ли G06 ту же платформу или получит обновление, однако ставка на эстетику и ёмкость хранилища уже прослеживается.

Анонс — в ближайшее время

Motorola пока не делала официального заявления о Moto G06, но появление на сайте ритейлера может означать скорый старт продаж. Компания продолжает придерживаться стратегии доступных устройств с дизайнерским акцентом, и G06 — подтверждение этого подхода.