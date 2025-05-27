Moto G86, который впервые появился на рендерах ещё в апреле, а позже засветился в полной спецификации, получил новые подтверждения скорого релиза. Смартфон прошёл сертификации EEC в Европе, а также MIIT и 3C в Китае.

Как и в прошлом году (Moto G85 продавался под этим именем глобально и как Motorola S50 Neo в Китае), ожидается, что G86 выйдет на китайский рынок под названием S60 Neo.

Сертификация MIIT раскрывает, что в Китае Moto G86 получит аккумулятор ёмкостью 6 720 мАч, тогда как в других регионах он будет поставляться с батареей на 5 200 мАч.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,67-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковым уровнем яркости 4 500 нит и защитой Gorilla Glass 7i.

Внутри ожидается MediaTek Dimensity 7300, в паре с до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища. Основная камера будет 50-мегапиксельной, в то время как ультраширокоугольная — 8 МП. Работать устройство будет под управлением Android 15.

Ранее утечка цены указывала, что версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ будет стоить около 330 евро в странах Евросоюза.