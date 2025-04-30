Motorola расширяет линейку Edge новым устройством среднего класса, которое получило впечатляющие характеристики. Edge 60 Pro сочетает в себе выносливость, производительность и продвинутые возможности съёмки, оставаясь при этом доступным по цене.

Экран и производительность

Moto Edge 60 Pro оснащён 6,7-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Максимальная яркость достигает 4500 нит, а стекло Corning Gorilla Glass 7i обеспечивает защиту от повреждений. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 8350 Extreme в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем объёмом 256 ГБ стандарта UFS 4.0.

Автономность и зарядка

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 15 Вт. Такой объём батареи — редкость для устройств среднего класса, особенно в сочетании с высокой скоростью зарядки.

Камеры: три реально полезных модуля

На задней панели размещены три камеры: основной 50-МП сенсор Sony LYT700C с оптической стабилизацией, 50-МП ультраширокоугольный модуль и 10-МП телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS. Motorola отказалась от бесполезных макро- и глубинных сенсоров, сделав ставку на действительно полезные камеры. Фронтальная камера — 50 МП.

Дополнительные особенности

Смартфон работает на Android 15 и получит 3 года крупных обновлений ОС. Среди других характеристик: защита по стандартам IP68 и IP69, поддержка Dolby Atmos через стереодинамики и военный уровень прочности корпуса.

Цена и доступность

Motorola Edge 60 Pro представлен в трёх фирменных цветах от Pantone: Sparkling Grape, Dazzling Blue и Shadow. Стоимость стартует с 29,999 индийских рупий за версию 8+256 ГБ, а вариант с 12 ГБ ОЗУ обойдётся в 33,999 рупий. Продажи начнутся в Индии 7 мая 2025 года, предзаказы уже открыты.