Новые изображения, опубликованные незадолго до официального анонса Pixel Watch 4, демонстрируют смарт-часы от Google в свежих цветах и с тонкими рамками вокруг экрана. Обновление не радикальное, но некоторые изменения заметны.

Новый корпус и третья по счёту система зарядки

Внешне Pixel Watch 4 во многом напоминают предыдущее поколение. Однако одно из главных новшеств — переработанная система зарядки. В четвёртой версии используется боковой разъём с контактами — это уже третий вариант зарядки, применяемый в линейке Pixel Watch. Новый кабель подключается не снизу, как раньше, а сбоку.

Размеры и цвета

Согласно утечке от Android Headlines, часы будут доступны в двух размерах — 41 мм и 45 мм. Цветовая палитра корпуса почти не изменилась, за исключением появления нового оттенка Moonstone. Он заменяет тёмно-зелёный цвет Pixel Watch 3 (45 мм) и, как ожидается, будет доступен и для меньшего варианта.

Новые ремешки и материалы

Google также обновила линейку ремешков. Активный ремешок (Active Band) будет доступен в цветах Obsidian, Porcelain и Moonstone. Спортивный (Sport Band) — в оттенках Indigo, Limoncello и Iris. Кроме того, подтвердилось, что Stretch Band останется эксклюзивом для версии 41 мм.





Особое внимание уделяется материалам: для Active Band используется новое покрытие, отличное от фторэластомера, применявшегося в предыдущих поколениях. Это может повлиять как на комфорт ношения, так и на долговечность аксессуаров.

Что с экраном?

Ходили слухи, что Pixel Watch 4 получит более тонкие рамки вокруг дисплея. Судя по изображениям, рамки действительно слегка уменьшились, но визуально разница минимальна.





Официальный анонс Google Pixel Watch 4 ожидается 20 августа. Все подробности, включая технические характеристики и цену, будут раскрыты во время презентации.