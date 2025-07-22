Компания Motorola работает над новыми умными часами — знакомьтесь, это Moto 360 (2025). Сегодня появилась информация об этом на рендерах, которые можно увидеть ниже. Устройство получило браслет из нержавеющей стали вместо каучукового ремешка, который обычно всегда есть у смарт-часов.

Это позволяет существенно изменить ситуацию, но что все еще остается загадкой, так это то, будет ли эта версия работать под управлением Wear OS или какой-либо другой фирменной операционной системы. Источник утечки «ожидает», что это будет первая версия, но на данный момент это звучит не очень убедительно.

Первые Moto 360 появились в 2014 году и работали под управлением Android Wear, став первыми умными часами, использующими платформу Google. До прекращения производства было выпущено два поколения, а затем, в 2019 году, название Moto 360 было восстановлено, но в рамках лицензионного соглашения с третьей стороной.

На этот раз подразумевается, что Motorola взяла бразды правления на себя, отсюда и мнение, что Wear OS каким-то образом связан с этим. С другой стороны, недавно выпущенные Moto Watch Fit не работают под управлением Wear OS, так что тут тоже возникают сомнения.





В любом случае, новый Moto 360, по всей видимости, будет доступен в пяти цветах, когда поступит в продажу в конце этого года. Других подробностей о смарт-часах — нет.