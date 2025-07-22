Moto 360 (2025)
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Компания Motorola работает над новыми умными часами — знакомьтесь, это Moto 360 (2025). Сегодня появилась информация об этом на рендерах, которые можно увидеть ниже. Устройство получило браслет из нержавеющей стали вместо каучукового ремешка, который обычно всегда есть у смарт-часов.

Это позволяет существенно изменить ситуацию, но что все еще остается загадкой, так это то, будет ли эта версия работать под управлением Wear OS или какой-либо другой фирменной операционной системы. Источник утечки «ожидает», что это будет первая версия, но на данный момент это звучит не очень убедительно.

Moto 360 (2025)
Moto 360 (2025)
Moto 360 (2025)

Первые Moto 360 появились в 2014 году и работали под управлением Android Wear, став первыми умными часами, использующими платформу Google. До прекращения производства было выпущено два поколения, а затем, в 2019 году, название Moto 360 было восстановлено, но в рамках лицензионного соглашения с третьей стороной.

Moto 360 (2025)
Moto 360 (2025)

На этот раз подразумевается, что Motorola взяла бразды правления на себя, отсюда и мнение, что Wear OS каким-то образом связан с этим. С другой стороны, недавно выпущенные Moto Watch Fit не работают под управлением Wear OS, так что тут тоже возникают сомнения.


В любом случае, новый Moto 360, по всей видимости, будет доступен в пяти цветах, когда поступит в продажу в конце этого года. Других подробностей о смарт-часах — нет.

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