Motorola уже много лет выпускает смартфоны со встроенным стилусом. Однако несколько лет назад компания изменила подход, выпустив Motorola Edge+ (2022) с «умным» стилусом, который продавался отдельно. Теперь Motorola возвращается к этой же стратегии, анонсировав новый стилус, который станет дополнительным аксессуаром для смартфонов Motorola Signature и Razr Fold.

Новый стилус получил название Moto Pen Ultra. В компании называют его «продолжением руки» и аксессуаром, превращающим Motorola Signature и Razr Fold в рабочее пространство и цифровое полотно для творчества. Стилус выполнен в чёрном цвете и поставляется с фирменным зарядным кейсом в едином стиле.

Moto Pen Ultra оснащён сверхтонким наконечником, поддерживает распознавание наклона и игнорирование касаний ладони. Благодаря этому художники и дизайнеры смогут добавлять тени и текстуры в рисунки, слегка изменяя угол наклона пера. Motorola также реализовала ряд программных функций, включая Quick Clip, которая позволяет быстро делать пометки и добавлять их в новые или уже существующие заметки, не прерывая рабочий процесс.

Функция Speed Share автоматически предлагает контакты, с которыми пользователь с наибольшей вероятностью захочет поделиться заметками и аннотациями. Инструмент Sketch-to-Image позволяет преобразовывать грубые наброски в более детализированные изображения. Кроме того, стилус поддерживает функцию Circle to Search от Google, благодаря которой можно искать информацию, просто обводя нужный объект, выделяя его или нажимая на него стилусом.

Информации о времени автономной работы Moto Pen Ultra пока нет, однако Motorola утверждает, что стилуса хватит на целый день использования при наличии зарядного кейса, в котором хранится полный запас энергии. Цена и точные сроки начала продаж Moto Pen Ultra на данный момент не раскрыты.


