Вокруг следующего поколения Apple Vision Pro разгорелся спор: какой чип установят в гарнитуру — M4 или M5? Ранее аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что устройство получит M5 с поддержкой Apple Intelligence. Однако Марк Гурман в рассылке Power On настаивает, что компания всё ещё тестирует версию с M4.

Спор вокруг процессора Apple Vision Pro 2

Первая версия Vision Pro вышла на чипе M2, хотя к тому моменту уже был доступен M3. Apple объясняла это тем, что устройство анонсировали за год до релиза. Такая практика может повториться и во втором поколении: M4 к моменту запуска будет уступать в актуальности M5, но при этом позволит снизить себестоимость гарнитуры.





По данным Bloomberg, Apple рассматривает сразу оба варианта — и M4, и M5. Это означает, что окончательное решение ещё не принято. Утечки кода лишь подтверждают, что тестируются разные конфигурации.

Цена и возможности важнее скорости

Как отмечает Гурман, проблема Vision Pro — не только в производительности. Главные сдерживающие факторы — цена в $3499 и недостаток по-настоящему уникальных функций. Поэтому переход на более новый чип вряд ли станет прорывом.





По прогнозам инсайдера, серьёзные изменения ждут Vision Pro лишь в 2027 году. Тогда появится модель легче и дешевле, ориентированная на массовый рынок.