В ближайшие недели в Китае ожидается запуск новых флагманов от Xiaomi, Vivo, Oppo, Honor, iQOO, Realme и OnePlus. По слухам, Vivo и Oppo оснастят свои устройства чипом Dimensity 9500, тогда как остальные бренды выберут Snapdragon 8 Elite Gen 5 (он же Snapdragon 8 Elite 2). Многие из этих моделей вскоре появятся и на мировом рынке.

Издание SmartPrix со ссылкой на инсайдера Йогеша Брара сообщает, что глобальный релиз серии Oppo Find X9 состоится 28 октября. Find X9 будет доступен в цветах Space Gray и Satin Pink, а версия Pro появится в вариантах Titanium Gold, White и Red.





В Китае серия также ожидается в октябре, но пока неизвестно, состоятся ли глобальная и локальная премьеры одновременно. Согласно утечкам, Find X9 предложат в цветах Titanium, White, Black и Red, а Pro-версия — в White, Red и Purple.

Ранее в сети появились полные спецификации обеих моделей. Кроме того, в первой половине 2026 года ожидаются ещё два устройства серии — Find X9 Ultra и более компактный Find X9+.



