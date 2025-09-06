Lenovo расширила линейку игровых мониторов Legion на выставке IFA 2025, представив три новых OLED-дисплея, ориентированных на высокую скорость, точность цветопередачи и чёткую картинку. Новинки получили названия Legion Pro 32UD-10, Legion Pro 27UD-10 и Legion Pro 27Q-10.

Legion Pro 32UD-10 оснащён 31,5-дюймовым OLED-дисплеем PureSight с разрешением UHD (3840×2160). Он работает на частоте 240 Гц с откликом 0,03 мс и плотностью 140 пикселей на дюйм. Экран охватывает 99% цветовых пространств sRGB и DCI-P3, отличается точностью цветопередачи Delta E<2, имеет сертификат HDR TrueBlack 400 и поддержку Dolby Vision, AMD FreeSync Premium Pro и VESA Adaptive Sync.





Legion Pro 27UD-10 получил меньшую 26,5-дюймовую панель с теми же характеристиками UHD и частотой 240 Гц, но с более высокой плотностью пикселей (166 PPI), что делает изображение ещё более чётким. Он также поддерживает HDR TrueBlack 400, Dolby Vision и технологии адаптивной синхронизации.

Для геймеров, ценящих максимальную частоту обновления, Lenovo предложила Legion Pro 27Q-10. Этот монитор оснащён 26,5-дюймовым QHD OLED-дисплеем (2560×1440), поддерживает частоту 280 Гц и отклик 0,03 мс.





Все три модели оснащены HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с Alt Mode, USB upstream и USB-хабом. В комплекте идёт эргономичная подставка с регулировкой наклона, высоты и поворота.

В продажу мониторы поступят в следующем порядке: Legion Pro 27UD-10 — в октябре 2025 года по цене 859 €, Legion Pro 32UD-10 и Legion Pro 27Q-10 — в ноябре 2025 года по ценам 899 € и 599 € соответственно.



