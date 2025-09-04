Apple проведет свою ежегодную презентацию 9 сентября 2025 года. Главными новинками станут iPhone 17, новые модели Apple Watch и, возможно, обновленные AirPods Pro. Рассказываем, как посмотреть трансляцию и какие анонсы стоит ожидать.

Как посмотреть Apple Event 2025

Презентация Apple начнется 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Мероприятие пройдет в привычном формате: ограниченное число журналистов будет присутствовать на месте, а все остальные смогут смотреть онлайн.





Трансляция будет доступна на официальном сайте Apple, в приложении Apple TV, а также на YouTube-канале компании. Или вы можете её смотреть прямо здесь, на itzine.ru.

iPhone 17: главные изменения

Основное внимание будет уделено новой линейке смартфонов. В этом году ожидаются серьезные изменения.





Появится новый iPhone 17 Air, который заменит модель Plus. Он станет самым тонким смартфоном в линейке и будет позиционироваться как конкурент Samsung Galaxy S25 Edge. Однако есть вероятность, что за счет компактности он получит аккумулятор меньшей емкости.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max могут получить обновленный дизайн блока камер, который активно обсуждается в утечках.

В iPhone 17 Pro ожидается новая перископическая камера.

Все модели линейки получат фронтальную камеру на 24 Мп и, по слухам, увеличенный объем оперативной памяти до 12 ГБ для поддержки Apple Intelligence.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 и обновленный SE

На презентации также ждут новые смарт-часы.

Apple Watch Series 11 получат обновленные функции здоровья и фитнеса, но дизайн, вероятно, останется прежним.

Apple Watch Ultra 3 станет преемником Ultra 2. По слухам, он получит увеличенный дисплей (при сохранении размеров корпуса), поддержку 5G и возможность экстренного вызова SOS без подключения к iPhone — важная функция для любителей активного отдыха.

Возможен анонс новой версии Apple Watch SE с небольшими доработками дизайна.

Вопрос о появлении функции измерения давления остается открытым: источники дают противоречивую информацию.





AirPods Pro 3: новые функции

Apple может показать третье поколение AirPods Pro. Последнее обновление этих наушников вышло почти три года назад.

Слухи говорят о внедрении биометрических датчиков, включая мониторинг сердечного ритма. Также упоминается функция живого перевода прямо в наушниках. Существенных изменений дизайна не ожидается.





Чего не стоит ждать на Apple Event 2025

Сентябрьская презентация будет сосредоточена на iPhone и носимых устройствах. Поэтому новые Mac, HomePod mini или Vision Pro 2 анонсированы не будут.

Также откладывается релиз нового iPad Pro с процессором M5 — его покажут не раньше октября.