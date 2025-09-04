Apple проведет свою ежегодную презентацию 9 сентября 2025 года. Главными новинками станут iPhone 17, новые модели Apple Watch и, возможно, обновленные AirPods Pro. Рассказываем, как посмотреть трансляцию и какие анонсы стоит ожидать.
Как посмотреть Apple Event 2025
Презентация Apple начнется 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Мероприятие пройдет в привычном формате: ограниченное число журналистов будет присутствовать на месте, а все остальные смогут смотреть онлайн.
Трансляция будет доступна на официальном сайте Apple, в приложении Apple TV, а также на YouTube-канале компании. Или вы можете её смотреть прямо здесь, на itzine.ru.
iPhone 17: главные изменения
Основное внимание будет уделено новой линейке смартфонов. В этом году ожидаются серьезные изменения.
- Появится новый iPhone 17 Air, который заменит модель Plus. Он станет самым тонким смартфоном в линейке и будет позиционироваться как конкурент Samsung Galaxy S25 Edge. Однако есть вероятность, что за счет компактности он получит аккумулятор меньшей емкости.
- iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max могут получить обновленный дизайн блока камер, который активно обсуждается в утечках.
- В iPhone 17 Pro ожидается новая перископическая камера.
- Все модели линейки получат фронтальную камеру на 24 Мп и, по слухам, увеличенный объем оперативной памяти до 12 ГБ для поддержки Apple Intelligence.
Apple Watch Series 11, Ultra 3 и обновленный SE
На презентации также ждут новые смарт-часы.
- Apple Watch Series 11 получат обновленные функции здоровья и фитнеса, но дизайн, вероятно, останется прежним.
- Apple Watch Ultra 3 станет преемником Ultra 2. По слухам, он получит увеличенный дисплей (при сохранении размеров корпуса), поддержку 5G и возможность экстренного вызова SOS без подключения к iPhone — важная функция для любителей активного отдыха.
- Возможен анонс новой версии Apple Watch SE с небольшими доработками дизайна.
Вопрос о появлении функции измерения давления остается открытым: источники дают противоречивую информацию.
AirPods Pro 3: новые функции
Apple может показать третье поколение AirPods Pro. Последнее обновление этих наушников вышло почти три года назад.
Слухи говорят о внедрении биометрических датчиков, включая мониторинг сердечного ритма. Также упоминается функция живого перевода прямо в наушниках. Существенных изменений дизайна не ожидается.
Чего не стоит ждать на Apple Event 2025
Сентябрьская презентация будет сосредоточена на iPhone и носимых устройствах. Поэтому новые Mac, HomePod mini или Vision Pro 2 анонсированы не будут.
Также откладывается релиз нового iPad Pro с процессором M5 — его покажут не раньше октября.