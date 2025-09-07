Компания Roborock широко известна своей линейкой роботизированных пылесосов, в которую входит все — от премиального Qrevo Curv до инновационного Saros Z70 с роботизированной рукой wild. Новая модель Qrevo Curv 2 была представлена на выставке IFA 2025, и, хотя она выглядит как еще один отличный продукт бренда, в центре внимания оказались три роботизированные газонокосилки. Эти три «машины» знаменуют собой первый шаг компании в мир роботов, которые ухаживают за газонами. И многим эти новые продукты должны понравиться.

RockMow Z1 — самый мощный из всех, созданный для работы с уклонами до 80% и преодоления препятствий высотой до 6 см. Способность преодолевать склоны такого уровня практически беспрецедентна. Что еще более привлекательно, так это так называемая система активного рулевого управления. Короче говоря, на каждом переднем колесе установлен независимый рулевой привод, позволяющий ему поворачивать на крутых подъемах без потери сцепления с дорогой. Он также не будет врезаться куда-либо при выполнении крутых поворотов, гарантируя, что никогда не повредит чувствительные участки.





Если добавить технологии RTK и VSLAM для навигации и обхода препятствий, серию лезвий, которые обрезают газоны на расстоянии 3 см от стен, и возможность обрабатывать до 5000 квадратных метров в день, то эта роботизированная газонокосилка станет лидером в категории газонокосилок премиум-класса. Он также может вырезать пользовательские узоры и текст на вашем участке, что дает вам неограниченные возможности для украшения. Что еще более важно, эту же функцию можно использовать для программирования различных стилей вырезки в разных областях вашего двора. У вас есть участок, где трава растет куда быстрее, чем на всей остальной площади? Для робота это не проблема.

RockMow S1 чуть проще RockMow Z1. Он способен преодолевать уклоны до 45% и обрабатывать до 2000 квадратных метров в день. Он по-прежнему оснащен навигационной системой RTK и VSLAM. Завершает это трио на IFA 2025 модель RockNeo Q1, которая, как ожидается, будет предлагать многие из вышеперечисленных функций, но в более доступной комплектации.





На данные момент эти роботы будут продаваться в Европе. Хотя есть небольшой шанс, что позже они выйдут и на рынок США. Цены и точная дата релиза — неизвестна.