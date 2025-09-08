На выставке IFA 2025 компания Tecno показала сразу несколько новых устройств: рекордно тонкие смартфоны, ноутбук с искусственным интеллектом, умные очки и другие элементы экосистемы. Бренд также получил три престижные награды за технологические инновации.

Смартфоны Tecno Slim: рекордная толщина меньше 6 мм

Ключевой премьерой стала серия ультратонких смартфонов Tecno Slim.





Tecno SPARK Slim — самый тонкий в мире смартфон с изогнутым экраном, толщина 5,93 мм.

Обе модели при компактных размерах оснащены аккумулятором на 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и защитой по стандарту IP64.

Особенности серии:





изогнутые AMOLED-дисплеи с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4500 нит;

технология плотной компоновки и новые материалы, позволившие разместить батарею высокой ёмкости;

дизайн задней панели с подсветкой, реагирующей на звонки и уведомления.

Новая экосистема: ноутбуки, планшет и умные очки

На стенде IFA ShowStoppers компания представила и другие продукты:

MEGABOOK S14 — самый лёгкий в мире 14-дюймовый ноутбук с OLED-экраном, весом 899 г. Доступен с процессорами Snapdragon X Elite и Intel Core Ultra 9. Отличительная особенность — встроенный искусственный интеллект на базе собственной языковой модели, работающей оффлайн в Windows.

Помимо этого показаны беспроводные наушники Tecno TRUE 2 AI, смарт-часы Watch GT AI и ноутбуки серии MEGABOOK K.





Три награды IFA 2025 за инновации

5 сентября Tecno получила три премии IFA Global Product Technology Innovation Awards 2025. Победителями стали смартфоны серии Slim, ноутбук MEGABOOK S14 и умные очки AI Glasses.

Эта награда учреждена IDG, IFA и Немецкой ассоциацией промышленности и торговли (DIHK). Она присуждается продуктам, которые задают новые стандарты и определяют будущее индустрии.



