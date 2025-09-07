На выставке IFA 2025, прошедшей 6 сентября, AMD не представила новые процессоры или графические решения, предпочтя сосредоточиться на долгосрочной стратегии развития. Вместо громких анонсов компания провела откровенный круглый стол с журналистами, в ходе которого поделилась своим видением будущего искусственного интеллекта, графических и нейронных процессоров, а также развития персональных компьютеров.

Старший вице-президент и генеральный директор подразделения вычислений и графики AMD Джек Хьюн отметил, что текущий ажиотаж вокруг ИИ лишь начало масштабных изменений. По его словам, несмотря на значительный прогресс в генеративных технологиях, таких как создание изображений и чат-боты, настоящая трансформация ещё впереди. Хьюн сравнил потенциал ИИ с ранним этапом развития Интернета, подчеркнув, что фундаментальные изменения проявятся лишь спустя годы. Он также выделил перспективы новых приложений, включая преобразование текста в видео и полностью локальные ИИ-системы.





Стратегия AMD строится на децентрализации вычислительных нагрузок и повышении энергоэффективности. Компания рассматривает нейронные процессоры (NPU) не как замену центральным (CPU) и графическим процессорам (GPU), а как дополнение, позволяющее безопасно и эффективно запускать ИИ-приложения без зависимости от облачных сервисов. «Вы не получите компьютер с ИИ, не создав сначала отличный компьютер», — подчеркнул Хьюн, акцентируя внимание на разработке масштабируемых и сбалансированных решений, а не на гонке за рекордами производительности ради заголовков.

В рамках дискуссии AMD также отвергла планы по созданию собственной облачной игровой платформы, аналогичной GeForce Now от Nvidia. По словам Хьюна, в компании нет намерений запускать сервис «Radeon Now», и AMD довольна ролью поставщика чипов для партнёров. Примечательно, что облачная инфраструктура GeForce Now использует процессоры AMD Threadripper.





Отвечая на вопросы о рыночной доле в сегменте дискретных графических процессоров, которая по данным Jon Peddie Research во втором квартале 2025 года составила всего 6%, представители AMD воздержались от комментариев, сославшись на данные Mercury Research. Компания заявила, что спрос на видеокарты Radeon остаётся высоким, а производство постепенно восстанавливается после запуска архитектуры RDNA 4, однако пока не наблюдается значительного роста продаж.

Кроме того, AMD подтвердила планы по выпуску технологии FidelityFX Super Resolution «Redstone» во второй половине 2025 года, обещая дальнейшее улучшение производительности и качества изображения.



