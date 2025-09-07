Nintendo вновь одержала значительную победу в своей долгой борьбе с пиратством. Этим летом федеральный суд США вынес решение в пользу компании по делу против Райана Дейли и сайта Modded Hardware. Этот ресурс был известен продажей устройств, позволяющих обходить защиту Nintendo, включая популярный флеш-картридж MIG Switch, который давал возможность играть в официальные игры Nintendo без использования физических картриджей. Суд обязал Дейли выплатить Nintendo 2 миллиона долларов, а также закрыл сайт и передал домен компании в рамках бессрочного судебного запрета.

Кроме того, постановление запрещает Дейли заниматься деятельностью, связанной с созданием, продажей или разработкой устройств для обхода защиты Nintendo, а также управлением веб-сайтами и инвестированием в компании, выпускающие подобные продукты. Хотя флеш-картриджи MIG могли служить для резервного копирования легально приобретённых игр, чаще всего они использовались для пиратства игр Nintendo Switch. Nintendo продолжает активно бороться с модификациями и пиратскими инструментами, недавно получив право блокировать консоли Switch с нелегальными играми.





Компания регулярно прибегает к судебным мерам против нарушителей своих правил. В марте прошлого года Nintendo подала иск против создателей эмулятора Yuzu. Дело было быстро урегулировано: разработчики согласились выплатить 2,4 миллиона долларов и закрыть сайт, а также отказаться от дальнейших нарушений правил Nintendo.