Lenovo расширяет линейку планшетов с двумя новыми моделями — Yoga Tab и Idea Tab Plus.

Yoga Tab получил 11,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3200×2000 пикселей, пиковую яркость 800 нит и частоту обновления 144 Гц. Устройство оснащено четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, цельнометаллическим корпусом и аккумулятором на 8 860 мА·ч из силиций-углеродного сплава с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.





В основе планшета — процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Камеры: фронтальная на 13 МП и двойная тыльная (13 МП + 2 МП). Среди дополнительных возможностей — поддержка стилуса Lenovo Tab Pen Pro, клавиатурного блока 2-в-1 и набор AI-функций, включая Perplexity Pro. Вес устройства составляет 458 г. Yoga Tab поступит в продажу в серых цветах Luna Grey и Seashell по цене $549,99.

Idea Tab Plus оснащён 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, яркостью 800 нит и частотой обновления 90 Гц. За работу отвечает чип MediaTek Dimensity 6400 в связке с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Планшет получил 13-МП основную камеру, 8-МП фронтальную, аккумулятор на 10 200 мА·ч с поддержкой зарядки 45 Вт и динамики с Dolby Atmos.





Он также поддерживает стилусы Lenovo Tab Pen и Tab Pen Plus, а также набор AI-функций. Idea Tab Plus появится в октябре в цветах Luna Grey, Cloud Grey и Seashell по цене $269,99.