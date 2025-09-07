Intel продолжает расширять возможности своего инструмента Application Optimizer (APO), добавляя поддержку новых процессоров и игр. В свежем обновлении компания объявила о включении поддержки процессоров серии Core Ultra 200S и процессоров 14-го поколения, а также добавлении 15 новых игровых тайтлов, среди которых такие популярные проекты, как Metro Exodus Enhanced Edition, Dyson Sphere Program и God of War.

По данным Intel, новые игровые профили в APO обеспечивают значительный прирост производительности — в некоторых случаях до 14%. Так, Metro Exodus Enhanced Edition демонстрирует улучшение производительности на 14% при использовании APO на флагманском процессоре Core Ultra 9 285K. Dyson Sphere Program получает прирост в 11%, Cities: Skylines — 9%, а The Callisto Protocol, Wolfenstein: Youngblood, Shushan: The First Chapter и World of Warships — от 3% до 4%.





Кроме того, обновление положительно сказывается на минимальных значениях FPS, что особенно важно для плавности игрового процесса. Например, в Dyson Sphere Program минимальные показатели выросли на 21%, в World of Warships — на 9%, а в Cities: Skylines — на 5%.

Application Optimizer, впервые запущенный в 2023 году, решает проблему неэффективного распределения потоков на гибридных процессорах Intel с ядрами разных типов. В отличие от простого отключения энергоэффективных ядер, APO динамически настраивает распределение потоков в реальном времени, учитывая особенности каждой игры и модели процессора. В настоящее время APO официально поддерживает все процессоры серии Arrow Lake-S с индексом K, а также процессоры 14-го поколения серии K и мобильные процессоры Core Ultra и Core HX.





Для остальных моделей процессоров, включая процессоры без индекса K начиная с 12-го поколения Alder Lake, доступен «Расширенный режим». Он позволяет пользователям вручную добавлять игры, не прошедшие официальную валидацию, что потенциально может повысить производительность. Однако Intel предупреждает, что в некоторых случаях это может привести к снижению производительности, поэтому рекомендуется самостоятельно тестировать результаты.

Это первое обновление APO в 2025 году, и Intel намерена продолжать развивать и совершенствовать своё программное обеспечение, чтобы обеспечить максимальную производительность в играх на своих процессорах.



