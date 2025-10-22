Согласно информации, полученной от инсайдеров в среде поставщиков комплектующих для Intel, компания рассматривает увеличение стоимости процессоров линейки Raptor Lake приблизительно на 10%. Эксперты полагают, что подобный шаг может быть продиктован недостаточно активным спросом на последние модели.

Инсайдеры допускают, что рост цен на процессоры Raptor Lake может колебаться от 10% до 20%, в зависимости от конкретного региона. Причина кроется в том, что чипы данной серии по-прежнему демонстрируют достойный уровень производительности, удовлетворяющий потребности большинства пользователей. Это снижает стимул для перехода на новые компьютеры, использующие более современные процессоры Lunar Lake, которые предлагают сопоставимые возможности, но обходятся дороже.

Семейство чипов Raptor Lake имеет ценовое преимущество примерно в 200 долларов (16 270 руб.) по сравнению с моделями Lunar Lake, что заставляет крупных производителей компьютеров, таких как Lenovo, HP и Acer, продолжать закупать предыдущие версии CPU для сборки своих фирменных ПК, на которые стабильно сохраняется высокий спрос. Кроме того, подорожание памяти DRAM, включая DDR4 и DDR5, а также твердотельных накопителей SSD NAND на 15-25% привело к общему удорожанию компьютеров. Этот фактор также стимулирует производителей ПК использовать более старые чипы для снижения конечной стоимости готового устройства.

С учетом всех этих обстоятельств, Intel, по мнению источников, анализирует возможность повышения цен на оставшиеся на складах процессоры Raptor Lake.