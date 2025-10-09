Intel представила новые детали о грядущей линейке процессоров Core Ultra 3 (кодовое имя Panther Lake), которые станут первыми чипами компании, созданными по 2-нанометровому техпроцессу 18A. Производство этих процессоров будет налажено на заводе Intel в Аризоне, что должно стать ключевым шагом в возвращении компании в число ведущих производителей микросхем.

Core Ultra 3 будут использоваться в премиальных ноутбуках, игровых устройствах и системах на границе сети (edge-серверах). По словам Intel, новые чипы объединят энергоэффективность уровня Lunar Lake с производительностью, характерной для Arrow Lake.

Производительность новинок увеличится до 50% по сравнению с предыдущими поколениями. Топовые модели получат до 16 производительных ядер (P-cores) и дополнительные энергоэффективные ядра (E-cores). Плотность транзисторов возрастёт на 30%, а производительность на ватт — на 15%.

Встроенная графика Intel Arc также станет на 50% мощнее и будет включать до 12 ядер в старших моделях. Обновлённая архитектура XPU обеспечит ускорение задач искусственного интеллекта с производительностью до 180 триллионов операций в секунду (TOPS).

Intel называет 18A «самым передовым полупроводниковым техпроцессом, разработанным и произведённым в США». Компания утверждает, что технология уже полностью готова и перейдёт к массовому производству до конца года. Однако ещё два месяца назад сообщалось о проблемах с выходом годных кристаллов, что ставило под сомнение сроки запуска.





Ситуация для Intel остаётся напряжённой. В августе бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал генерального директора компании Лип-Бу Тана, потребовав его отставки, но вскоре смягчил позицию после личной встречи. Позднее правительство США приобрело 9,9% акций Intel на сумму 8,9 млрд долларов, а NVIDIA предоставила компании пятимиллиардный займ для поддержки направлений, связанных с ПК и дата-центрами.

По итогам второго квартала 2025 года Intel отчиталась об убытках в размере 2,9 млрд долларов и планах сократить до 20% сотрудников. Успех 2-нм чипов Panther Lake может стать решающим фактором для будущего компании.