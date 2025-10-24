Qualcomm представила новый процессор среднего уровня Snapdragon 6s Gen 4. Он получил несколько улучшений по сравнению с предыдущей моделью 6s Gen 3, включая более мощные CPU и GPU, а также поддержку дисплеев FHD+ с частотой 144 Гц, сетей 5G (mmWave и sub-6GHz) и Wi-Fi 6E.

Snapdragon 6s Gen 4 (SM6435-AA) изготавливается по 4-нм техпроцессу Samsung. Компания заявляет о 36-процентном росте производительности процессора и 59-процентном увеличении мощности графического ускорителя. Процессор Kryo состоит из четырёх производительных ядер с частотой до 2,4 ГГц и четырёх энергоэффективных ядер с частотой 1,8 ГГц.

Графический модуль поддерживает HDR-гейминг и совместим с OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.1. Также в нём реализованы функции Snapdragon Elite Gaming, такие как Variable Rate Shading (VRS) и Game Quick Touch, обеспечивающие более плавный игровой процесс.

Чип поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 3200 МГц и хранилище стандарта UFS 3.1.

Встроенный сигнальный процессор Qualcomm Spectra ISP поддерживает камеры с разрешением до 200 мегапикселей и запись видео в формате 2K при 30 кадрах в секунду.





Кроме того, Snapdragon 6s Gen 4 получил поддержку технологий Snapdragon Sound, Bluetooth 5.4 и быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.