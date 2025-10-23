В Geekbench опубликованы первые результаты испытаний процессора Intel Core Ultra 7 270K Plus. Этот новый CPU, принадлежащий к семейству Arrow Lake Refresh, станет непосредственным потомком Core Ultra 7 265K, но будет обладать увеличенным числом ядер.

Информация из Geekbench указывает, что Core Ultra 7 270K Plus будет иметь 8 высокопроизводительных ядер и 16 энергоэффективных, так же, как и Core Ultra 9 285K. Начальная частота процессора заявлена на уровне 3,7 ГГц, с возможностью повышения до 5,5 ГГц в турбо-режиме.

Во время тестов процессор работал в паре с графическим адаптером GeForce RTX 5090D. В одноядерных тестах Core Ultra 7 270K Plus показал результат в 3 215 баллов, что примерно на 13% превосходит Core Ultra 7 265K и почти идентично результатам Core Ultra 9 285K. В многопоточном тесте процессор набрал 22 720 баллов, опережая предыдущую модель на 10%.

По предварительной информации, помимо Core Ultra 7 270K Plus, в линейку Arrow Lake Refresh также войдут 24-ядерный Core Ultra 9 290K Plus и 14-ядерный Core Ultra 5 250K Plus.