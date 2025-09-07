oppo f31 5g prxd
Компания Oppo подтвердила, что 15 сентября в Индии начнётся выпуск новой серии смартфонов F31 с поддержкой 5G. Новая линейка, следующая за серией F29, выходит под слоганом «Надёжный чемпион». Однако официальное заявление не содержало подробностей о характеристиках устройств.

Спустя несколько часов информатор Парас Гуглани опубликовал, по всей видимости, полные спецификации всей серии F31, включающей модели F31, F31 Pro и F31 Pro Plus. Утечка также сопровождалась изображением, раскрывающим дизайн и ключевые особенности.


Содержание
1. Технические характеристики серии Oppo F31
2. Особенности и защита
3. Ожидаемые цены

Технические характеристики серии Oppo F31

  • Oppo F31 5G
    • Дисплей: 6,57-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц
    • Процессор: MediaTek Dimensity 6300
    • Память: 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти
    • Камеры: основная двойная 50 Мп + 2 Мп, фронтальная 16 Мп
    • Аккумулятор: 7000 мА·ч с быстрой зарядкой SuperVOOC 80 Вт
  • Oppo F31 Pro 5G
    • Дисплей: тот же размер, 6,57 дюйма
    • Процессор: MediaTek Dimensity 7300 Energy
    • Камера: улучшенная фронтальная 32 Мп
    • Остальные характеристики схожи с базовой моделью
  • Oppo F31 Pro Plus 5G
    • Дисплей: 6,79-дюймовый AMOLED
    • Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
    • Память: 256 ГБ встроенной памяти
    • Аккумулятор и зарядка такие же, как у других моделей

Особенности и защита

Все три модели оснащены аккумуляторами ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Серия F31 получила высокие классы защиты — IP66, IP68 и IP69, что обеспечивает защиту от пыли, воды и струй воды под высоким давлением. Oppo также подчёркивает наличие «бронированного корпуса на 360 градусов» в сочетании с ультратонким дизайном.

Ожидаемые цены

  • Oppo F31 — около 20 000 рупий (~225 долларов США)
  • Oppo F31 Pro — примерно 30 000 рупий (~340 долларов США)
  • Oppo F31 Pro Plus — около 35 000 рупий (~400 долларов США)
