Компания Oppo подтвердила, что 15 сентября в Индии начнётся выпуск новой серии смартфонов F31 с поддержкой 5G. Новая линейка, следующая за серией F29, выходит под слоганом «Надёжный чемпион». Однако официальное заявление не содержало подробностей о характеристиках устройств.

Спустя несколько часов информатор Парас Гуглани опубликовал, по всей видимости, полные спецификации всей серии F31, включающей модели F31, F31 Pro и F31 Pro Plus. Утечка также сопровождалась изображением, раскрывающим дизайн и ключевые особенности.





Технические характеристики серии Oppo F31

Oppo F31 5G Дисплей: 6,57-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц Процессор: MediaTek Dimensity 6300 Память: 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти Камеры: основная двойная 50 Мп + 2 Мп, фронтальная 16 Мп Аккумулятор: 7000 мА·ч с быстрой зарядкой SuperVOOC 80 Вт

Oppo F31 Pro 5G Дисплей: тот же размер, 6,57 дюйма Процессор: MediaTek Dimensity 7300 Energy Камера: улучшенная фронтальная 32 Мп Остальные характеристики схожи с базовой моделью

Oppo F31 Pro Plus 5G Дисплей: 6,79-дюймовый AMOLED Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Память: 256 ГБ встроенной памяти Аккумулятор и зарядка такие же, как у других моделей



Особенности и защита

Все три модели оснащены аккумуляторами ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Серия F31 получила высокие классы защиты — IP66, IP68 и IP69, что обеспечивает защиту от пыли, воды и струй воды под высоким давлением. Oppo также подчёркивает наличие «бронированного корпуса на 360 градусов» в сочетании с ультратонким дизайном.

Ожидаемые цены