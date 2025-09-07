Oppo анонсировала серию смартфонов F31 с поддержкой 5G — старт продаж 15 сентября в Индии
Компания Oppo подтвердила, что 15 сентября в Индии начнётся выпуск новой серии смартфонов F31 с поддержкой 5G. Новая линейка, следующая за серией F29, выходит под слоганом «Надёжный чемпион». Однако официальное заявление не содержало подробностей о характеристиках устройств.
Спустя несколько часов информатор Парас Гуглани опубликовал, по всей видимости, полные спецификации всей серии F31, включающей модели F31, F31 Pro и F31 Pro Plus. Утечка также сопровождалась изображением, раскрывающим дизайн и ключевые особенности.
Технические характеристики серии Oppo F31
- Oppo F31 5G
- Дисплей: 6,57-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц
- Процессор: MediaTek Dimensity 6300
- Память: 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти
- Камеры: основная двойная 50 Мп + 2 Мп, фронтальная 16 Мп
- Аккумулятор: 7000 мА·ч с быстрой зарядкой SuperVOOC 80 Вт
- Oppo F31 Pro 5G
- Дисплей: тот же размер, 6,57 дюйма
- Процессор: MediaTek Dimensity 7300 Energy
- Камера: улучшенная фронтальная 32 Мп
- Остальные характеристики схожи с базовой моделью
- Oppo F31 Pro Plus 5G
- Дисплей: 6,79-дюймовый AMOLED
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Память: 256 ГБ встроенной памяти
- Аккумулятор и зарядка такие же, как у других моделей
Особенности и защита
Все три модели оснащены аккумуляторами ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Серия F31 получила высокие классы защиты — IP66, IP68 и IP69, что обеспечивает защиту от пыли, воды и струй воды под высоким давлением. Oppo также подчёркивает наличие «бронированного корпуса на 360 градусов» в сочетании с ультратонким дизайном.
Ожидаемые цены
- Oppo F31 — около 20 000 рупий (~225 долларов США)
- Oppo F31 Pro — примерно 30 000 рупий (~340 долларов США)
- Oppo F31 Pro Plus — около 35 000 рупий (~400 долларов США)