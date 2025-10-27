OPPO объявила о новом этапе сотрудничества с Google, направленном на улучшение взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом. Партнёрство сосредоточено на трёх ключевых направлениях: развитии персонализированных AI-функций, оптимизации внедрения моделей искусственного интеллекта и усилении защиты конфиденциальных данных.

Президент подразделения программной инженерии OPPO Кай Тан заявил: «Тесное сотрудничество с такими партнёрами, как Google, позволяет нам интегрировать AI-опыт нового поколения — мощный, персонализированный и безопасный».

Одним из главных результатов партнёрства станет новое приложение Mind Space, которое дебютирует вместе с серией OPPO Find X9, запланированной к выпуску 28 октября. Mind Space помогает пользователям собирать и организовывать контент с экрана — текст, изображения, веб-страницы — с помощью простого жеста из трёх пальцев. Вся сохранённая информация автоматически сортируется и хранится в одном месте.

OPPO совместно с Google обеспечила интеграцию Mind Space с ИИ-моделью Gemini. Это позволит пользователям использовать сохранённый контент в повседневных задачах. Например, можно собрать статьи и заметки о путешествии, а затем попросить Gemini составить подробный маршрут. При этом пользователь сам решает, какие данные Gemini сможет видеть или использовать, что обеспечивает полный контроль над конфиденциальностью.

Gemini будет также интегрирован в другие приложения OPPO. Пользователи смогут общаться с ним, редактировать фотографии с помощью модели Nano Banana, получать визуальные подсказки через функцию Gemini Live — например, инструкции по ремонту устройства или организации пространства.





Все функции защищены через AI Private Computing Cloud от OPPO, использующий сервисы конфиденциальных вычислений Google Cloud. Это гарантирует, что обработка данных выполняется в зашифрованной среде, а доступ к личной информации не имеет ни OPPO, ни сторонние организации.

Полный набор AI-функций станет доступен с запуском серии OPPO Find X9 и оболочки ColorOS 16. Владельцы моделей Find X9 и Find X9 Pro получат бесплатную трёхмесячную подписку на Google AI Pro с доступом к премиум-инструментам Gemini и 2 ТБ облачного хранилища.