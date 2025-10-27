Компания OPPO объявила о новом этапе сотрудничества с Google, направленном на развитие искусственного интеллекта на своих смартфонах. В рамках этого партнерства фокусируется три ключевых направления: создание персонализированных функций ИИ, более эффективное внедрение AI-моделей и усиленная защита конфиденциальности данных пользователей.

Руководитель разработки программного обеспечения OPPO Кай Тан отметил, что сотрудничество с такими гигантами, как Google, позволяет интегрировать передовые технологии ИИ, которые отличаются мощностью, персонализированностью и безопасностью.

Главным результатом этого сотрудничества стало появление нового приложения под названием Mind Space, которое будет запущено вместе с предстоящей серией смартфонов OPPO Find X9, премьеру которой запланировали на 28 октября. Приложение помогает пользователям собирать и упорядочивать контент на экране, такие как тексты, изображения или веб-страницы, простым жестом свайпа тремя пальцами, а вся сохранённая информация автоматически сортируется для быстрого доступа.

Компания OPPO совместно с Google интегрировали Mind Space с искусственным интеллектом Gemini. Это позволило AI получать доступ к содержимому приложения и помогать пользователям выполнять различные задачи. Например, если пользователь сохраняет статьи и заметки для планировки поездки, Gemini сможет создать для него подробный маршрут. При этом пользователь сохраняет контроль, решая, какие данные доступны AI и каким образом.

Голосовой ассистент Gemini также будет работать с другими приложениями OPPO. Через него пользователи смогут получать помощь, редактировать фотографии с помощью специального редактора Nano Banana или задавать вопросы через Gemini Live. Последний будет реагировать на действия пользователя и визуальные подсказки, например, показывать шаги по ремонту устройства или о том, как организовать файлы.





Все эти функции поддерживаются облачным сервисом OPPO AI Private Computing Cloud, основанным на безопасных вычислительных сервисах Google Cloud. Это обеспечивает шифрование обработки данных и гарантирует, что конфиденциальная информация остается в полной безопасности и недоступна третьим лицам.

Полный набор этих функций будет доступен на смартфонах серии OPPO Find X9 и в операционной системе ColorOS 16. Владельцы устройств этой серии получат бесплатную трехмесячную подписку на Google AI Pro, которая даст доступ к премиум-инструментам Gemini и 2 Терабайтам облачного хранилища.