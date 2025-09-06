Аналитическая компания TrendForce прогнозирует рост поставок iPhone 17 на 3,5% по сравнению с серией iPhone 16 в 2024 году. В отчёте также раскрыты ключевые характеристики будущей линейки, которая будет включать четыре модели. Впервые в истории iPhone версии Air, Pro и Pro Max получат 12 ГБ оперативной памяти.

Обычный iPhone 17, по данным TrendForce, будет оснащён 6,2-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с LTPO и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит чип A19 на базе 3-нм техпроцесса TSMC, 8 ГБ LPDDR5X ОЗУ и варианты памяти на 128, 256 и 512 ГБ. Цены прогнозируются на уровне $799, $899 и $1,099.





iPhone 17 Air (название пока предварительное) может выйти с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO 120 Гц и тем же чипом A19, но с 12 ГБ ОЗУ. Объёмы памяти составят 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а цены — $1,099, $1,299 и $1,499.

iPhone 17 Pro, как ожидается, также получит 6,2-дюймовый AMOLED LTPO-дисплей, но на базе более мощного процессора A19 Pro. Устройство предложат с 12 ГБ ОЗУ и накопителями на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Стоимость составит $1,199, $1,399 и $1,599.





Флагман iPhone 17 Pro Max будет самым крупным — 6,8-дюймовый AMOLED LTPO 120 Гц, чип A19 Pro, 12 ГБ ОЗУ и варианты хранения 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цены прогнозируются на уровне $1,299, $1,499 и $1,699.

В отчёте не раскрываются подробности о камерах, батарее и зарядке. Однако аналитики отмечают, что модель iPhone 17 Air станет шагом Apple в сегмент тонких и лёгких флагманов, что может сказаться на автономности и качестве камер. Успех новинки по сравнению с серией Plus пока остаётся под вопросом.



