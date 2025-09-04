Adobe объявила о запуске мобильной версии Premiere для iPhone — приложение будет бесплатным и без водяных знаков, что делает его доступным инструментом для создателей контента. Релиз в App Store намечен на 30 сентября.
Основные возможности включают:
- многодорожечный таймлайн, знакомый пользователям десктопной версии;
- монтаж с точностью до кадра, неограниченное количество слоёв (видео, текст, аудио, озвучка);
- работу с 4K HDR-видео;
- предустановки цветокоррекции из Adobe Lightroom;
- автоматическое изменение размера видео под разные соцсети.
Особое внимание уделено экспорту: ролики можно публиковать в TikTok, YouTube Shorts или Instagram* буквально в одно касание.
В приложении предусмотрены платные опции. Пользователи смогут приобрести AI-кредиты для генерации звуковых эффектов, улучшения речи и использования ассетов через Adobe Firefly. Также будет доступно дополнительное облачное хранилище. В App Store указаны внутриигровые покупки: $7.99 в месяц или $69.99 в год.
Adobe объясняет этот шаг жёсткой конкуренцией с бесплатными редакторами вроде CapCut и новым инструментом от Instagram*. В компании также подтвердили, что версия Premiere для Android находится в разработке.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.