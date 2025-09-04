Adobe объявила о запуске мобильной версии Premiere для iPhone — приложение будет бесплатным и без водяных знаков, что делает его доступным инструментом для создателей контента. Релиз в App Store намечен на 30 сентября.

Основные возможности включают:





многодорожечный таймлайн, знакомый пользователям десктопной версии;

монтаж с точностью до кадра, неограниченное количество слоёв (видео, текст, аудио, озвучка);

работу с 4K HDR-видео;

предустановки цветокоррекции из Adobe Lightroom;

автоматическое изменение размера видео под разные соцсети.

Особое внимание уделено экспорту: ролики можно публиковать в TikTok, YouTube Shorts или Instagram* буквально в одно касание.

В приложении предусмотрены платные опции. Пользователи смогут приобрести AI-кредиты для генерации звуковых эффектов, улучшения речи и использования ассетов через Adobe Firefly. Также будет доступно дополнительное облачное хранилище. В App Store указаны внутриигровые покупки: $7.99 в месяц или $69.99 в год.





Adobe объясняет этот шаг жёсткой конкуренцией с бесплатными редакторами вроде CapCut и новым инструментом от Instagram*. В компании также подтвердили, что версия Premiere для Android находится в разработке.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



