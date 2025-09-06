В следующем году Tesla планирует открыть «Европейский центр разработки» в Берлине, Германия. В новом подразделении будут работать до 250 инженеров и техников, которые займутся созданием новых моделей, аккумуляторов и инфраструктуры для зарядки.

О планах сообщил Ларс Морави, вице-президент Tesla и главный инженер компании, на пресс-конференции. Точное местоположение будущего центра пока не раскрыто, однако известно, что для него будет использован пустующий завод рядом с Gigafactory в Берлине.





На первом этапе центр примет 130 инженеров, которые ранее работали на других, меньших площадках. Tesla собирается инвестировать в проект десятки миллионов евро.

Впервые о планах по созданию центра разработки в Европе компания заговорила ещё в ноябре 2019 года, когда анонсировала строительство Gigafactory Berlin. Теперь проект близок к воплощению.



