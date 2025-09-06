Серия Xiaomi 15T перестала быть тайной благодаря утечке, опубликованной Роландом Квандтом (WinFuture). В сеть попали рендеры и полный список характеристик будущих моделей — Xiaomi 15T и 15T Pro.

Оба смартфона внешне похожи, но имеют важные различия. Обычный 15T оснащён пластиковой рамкой, тогда как Pro получил металлический корпус для более премиального ощущения.





Обе модели оснащены 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с защитой Gorilla Glass 7i. Pro-версия поддерживает частоту обновления до 144 Гц, тогда как 15T ограничен 120 Гц. Разрешение дисплея — 2772 × 1280 пикселей, заявлена яркость до 3 200 нит, поддержка HDR10+, Dolby Vision и полный охват DCI-P3.

Внутри устройства различаются по процессору: Xiaomi 15T работает на Dimensity 8400 Ultra, а Pro получил более мощный Dimensity 9400+. Обе версии оснащаются 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.





Главные отличия кроются в камерах. Xiaomi 15T Pro предлагает 50 МП основной сенсор Light Fusion 900 с OIS, 50 МП телеобъектив с 5-кратным зумом (Samsung JN5) и 12 МП сверхширокоугольную камеру. Стандартный 15T получил упрощённую систему: 50 МП Light Fusion 800 без оптической стабилизации, 2x зум-камеру и ту же 12 МП «ширик». Фронтальная камера у обоих — 32 МП с углом обзора 120°. Оба устройства используют брендирование и настройки Leica.

Батарея одинакова — 5 500 мА·ч, но скорости зарядки различаются: 67 Вт у Xiaomi 15T и 90 Вт у 15T Pro. Зарядного блока в комплекте не будет. Смартфоны сертифицированы по IP68, поддерживают eSIM и весят 194 г (15T) и 210 г (Pro).





По данным утечки, цены составят €649 за Xiaomi 15T и €799 за Xiaomi 15T Pro.