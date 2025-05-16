На выставке Computex 2025 Acer показала целую линейку новых устройств: от игровых ноутбуков с OLED-экранами до планшетов и маршрутизаторов с поддержкой 5G. В фокусе — искусственный интеллект, высокопроизводительное «железо» и премиальные дисплеи.

Компания обновила сразу несколько продуктовых линеек: Predator, Swift, Aspire и Iconia. Везде — акцент на производительность, автономность и интеграцию ИИ-технологий.

Predator Triton и Helios Neo: геймерские ноутбуки нового поколения

В серию Predator вошли два новых ноутбука — Triton 14 AI Gaming Laptop и Helios Neo 14 AI Laptop, а также настольный ПК Predator Orion 3000. Все три устройства получили видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 и процессоры Intel Core Ultra 9 288V.

Модель Triton 14 отличается продвинутыми возможностями: сенсорный OLED-дисплей, стеклянный тачпад с тактильной отдачей и поддержкой стилуса. Настоящая находка для тех, кто хочет играть и создавать контент на одном устройстве.

Swift X 14 и Swift X AI: ноутбуки для креаторов с OLED и ИИ

Линейка Swift тоже пополнилась двумя интересными моделями: Swift X 14 на базе процессоров Intel, и Swift X 14 AI — с новыми AMD Ryzen AI 300.

Обе версии получили сенсорный OLED-дисплей и продвинутый тачпад с виброотдачей. Это мощные, но компактные ноутбуки для тех, кто работает с графикой, видео и другими творческими задачами.

Swift Edge и Swift Go: ультралёгкие ноутбуки с Copilot+ и Gorilla Matte

Swift Edge AI Copilot+ весит всего 0,99 кг и работает до 21 часа от одного заряда. Это первый ноутбук в мире с OLED-дисплеем, покрытым Corning Gorilla Matte Pro — экран меньше бликует и комфортен даже на улице.

Swift Go AI Copilot+ тоже получил долгую автономность — до 16 часов — и новый мультиконтрольный тачпадAcer. Обе модели ориентированы на тех, кому важны мобильность и интеграция с Windows Copilot+.

Aspire AI Copilot+: выбор из Intel, AMD или Snapdragon

Серия Aspire AI Copilot+ теперь представлена в 14- и 16-дюймовых версиях и поддерживает сразу три платформы:

Intel Core Ultra с графикой Intel Arc

с графикой AMD Ryzen AI 7 350 с архитектурой Zen 5

с архитектурой Zen 5 Snapdragon X с графикой Qualcomm Adreno

Пользователь может выбрать конфигурацию под любые задачи: от повседневной работы до ИИ-обработки фото и видео.

Новые мониторы Predator и Nitro: до 500 Гц и 4K

Acer также представила несколько игровых и «умных» мониторов:

Predator X27U F5 — частота обновления 500 Гц

— частота обновления 500 Гц Predator X27 X — разрешение 4K

— разрешение 4K Nitro GA321QK P и Nitro GA341CUR W0 — смарт-мониторы с Google TV

и — смарт-мониторы с Google TV Nitro PG271K — мобильный 4K-монитор с подставкой

Все модели поддерживают AMD FreeSync Premium Pro и адаптированы под высокую частоту кадров.

Планшеты и роутеры: Iconia V12, V11 и мобильные 5G-решения

Новая серия планшетов Iconia V12 и Iconia V11 — это лёгкие устройства в металлическом корпусе с автономностью до 10 часов. Для подключения к сети Acer представила: