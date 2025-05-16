Acer представила множество новинок для геймеров, креаторов и фанатов ИИ на Computex 2025
На выставке Computex 2025 Acer показала целую линейку новых устройств: от игровых ноутбуков с OLED-экранами до планшетов и маршрутизаторов с поддержкой 5G. В фокусе — искусственный интеллект, высокопроизводительное «железо» и премиальные дисплеи.
Компания обновила сразу несколько продуктовых линеек: Predator, Swift, Aspire и Iconia. Везде — акцент на производительность, автономность и интеграцию ИИ-технологий.
Predator Triton и Helios Neo: геймерские ноутбуки нового поколения
В серию Predator вошли два новых ноутбука — Triton 14 AI Gaming Laptop и Helios Neo 14 AI Laptop, а также настольный ПК Predator Orion 3000. Все три устройства получили видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 и процессоры Intel Core Ultra 9 288V.
Модель Triton 14 отличается продвинутыми возможностями: сенсорный OLED-дисплей, стеклянный тачпад с тактильной отдачей и поддержкой стилуса. Настоящая находка для тех, кто хочет играть и создавать контент на одном устройстве.
Swift X 14 и Swift X AI: ноутбуки для креаторов с OLED и ИИ
Линейка Swift тоже пополнилась двумя интересными моделями: Swift X 14 на базе процессоров Intel, и Swift X 14 AI — с новыми AMD Ryzen AI 300.
Обе версии получили сенсорный OLED-дисплей и продвинутый тачпад с виброотдачей. Это мощные, но компактные ноутбуки для тех, кто работает с графикой, видео и другими творческими задачами.
Swift Edge и Swift Go: ультралёгкие ноутбуки с Copilot+ и Gorilla Matte
Swift Edge AI Copilot+ весит всего 0,99 кг и работает до 21 часа от одного заряда. Это первый ноутбук в мире с OLED-дисплеем, покрытым Corning Gorilla Matte Pro — экран меньше бликует и комфортен даже на улице.
Swift Go AI Copilot+ тоже получил долгую автономность — до 16 часов — и новый мультиконтрольный тачпадAcer. Обе модели ориентированы на тех, кому важны мобильность и интеграция с Windows Copilot+.
Aspire AI Copilot+: выбор из Intel, AMD или Snapdragon
Серия Aspire AI Copilot+ теперь представлена в 14- и 16-дюймовых версиях и поддерживает сразу три платформы:
- Intel Core Ultra с графикой Intel Arc
- AMD Ryzen AI 7 350 с архитектурой Zen 5
- Snapdragon X с графикой Qualcomm Adreno
Пользователь может выбрать конфигурацию под любые задачи: от повседневной работы до ИИ-обработки фото и видео.
Новые мониторы Predator и Nitro: до 500 Гц и 4K
Acer также представила несколько игровых и «умных» мониторов:
- Predator X27U F5 — частота обновления 500 Гц
- Predator X27 X — разрешение 4K
- Nitro GA321QK P и Nitro GA341CUR W0 — смарт-мониторы с Google TV
- Nitro PG271K — мобильный 4K-монитор с подставкой
Все модели поддерживают AMD FreeSync Premium Pro и адаптированы под высокую частоту кадров.
Планшеты и роутеры: Iconia V12, V11 и мобильные 5G-решения
Новая серия планшетов Iconia V12 и Iconia V11 — это лёгкие устройства в металлическом корпусе с автономностью до 10 часов. Для подключения к сети Acer представила:
- Connect X6E Plus 5G CPE — маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6E, eSIM, NFC и других стандартов
- Connect M4 Mobile Wi-Fi — компактный модем с 5G
- Connect D5 Pro 5G dongle — флешка-модем для быстрого доступа к интернету