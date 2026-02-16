Amazon официально вернулась в вселенную «Stargate»: проект находится в разработке под руководством Martin Gero, началась подготовка писательской комнаты, а съёмки планируют вести в Лондоне с осени 2026 года. Компания намерена сделать новый сериал входной точкой в франшизу, не аннулируя существующий канон, — но формат и место производства уже указывают на гораздо более прагматичный, чем ностальгический подход.

Почему это важно: Amazon не просто реанимирует культовую научную фантастику — она использует приобретённую студию MGM и свою продакшен‑инфраструктуру, чтобы быстро закрыть дефицит оригинального контента для Prime Video и Freevee. Для фанатов это шанс увидеть незавершённые сюжетные линии, для рынка — очередная проверка, как старые IP работают в эпоху стриминга с дорогими сериями и короткими сезонами.

Дата выхода и производство Stargate

Писательская команда начнёт работу в начале 2026 года; официально сценарный процесс запланирован на начало 2026-го, а съёмки — на осень 2026 года, с возможным стартом в сентябре. Gero прогнозирует, что премьера реалистично состоится не раньше конца 2027 года и может отложиться до 2028 года — «всё займёт примерно два года, плюс‑минус», — по его словам.

Съёмки будут централизованы в регионе Лондона: Amazon MGM Studios уже контролирует значительные площадки, включая Shepperton и Bray Film Studios (последняя приобретена в 2024 году). При этом съёмки будут проходить по всему миру — формат привычный для крупных приключенческих сериалов.

»To their credit, Amazon had already identified ’Stargate’ as a prime candidate for a TV show… They’re just a very secretive company. They’re a tech company. So the fact that you didn’t hear anything isn’t about their [lack of] enthusiasm, it was about them internally trying to figure out what to get right.» Martin Gero, создатель и исполнительный продюсер

Бюджет, технологии и формат — чего ждать

Финансовые реалии диктуют формат. В период расцвета серия »Stargate» обходилась примерно в $2 million за эпизод; современные космические шоу доходят до $9 million за эпизод (примерно у некоторых проектов »Star Trek»). Amazon, владея MGM, получает доступ к студийным площадкам и налоговым льготам Великобритании, что позволяет держать расходы под контролем и инвестировать в виртуальную съёмку — «the Volume» и подобные LED‑площадки.





Короткие сезоны и плотная авторская работа стали нормой: 10-22 эпизодные сезоны уходят в прошлое. Gero прямо говорит, что команда ориентируется на более сжатые и сконцентрированные сезоны — это влияет и на темп повествования, и на выбор актёров.

Чего хотят фанаты и кого это меняет

Заявленная позиция команды — не переписывать канон, а предложить новую входную точку: свежая команда, новые угрозы, при этом уважение к наследию SG‑1, Atlantis и Universe. Сообщество требует не ретро‑восстановления, а продолжения незакрытых линий (например, судьбы экипажа «Destiny»). Это одновременно шанс и ловушка: фанаты примут любое возвращение, если почувствуют искренность, но накажут при попытке пустого бездумного воскрешения персонажей ради кликов.

»Martin has been developing this show for a while now… That something turned out to be his pilot script for the new Stargate series.» Joseph Mallozzi, исполнительный продюсер и сценарист франшизы

Кастинг ещё не начался: Gero подчёркивает, что сначала должен быть сценарий, а затем подбор исполнителей. Это правильный подход с точки зрения драматургии, но увеличивает неопределённость для поклонников и рынка — голливудские имена ускоряют внимание и подписки, а их отсутствие может сделать премьеру тихой.

Кто выигрывает, кто проигрывает

Выигрывают Amazon и MGM: новый контент для Prime Video/Freevee, монетизация архивов и рост подписок.

Выигрывают лондонские студии и британская индустрия: работа, налоговые поступления, загрузка площадок, купленных Amazon.

Выигрывают авторы франшизы: Mallozzi и Brad Wright вовлечены, получают платформу вернуться к идеям.

Рискуют конкуренты и небольшие проекты: дорогие, узнаваемые франшизы собирают внимание и рекламные бюджеты платформ.

Риск для фанатов: неудачное сочетание ностальгии и современных форматов может разочаровать — и тогда шум вокруг премьеры быстро угаснет.

Что дальше — сценарии и прогнозы

Самый вероятный сценарий — аккуратный, высокопроизводственный сериал, который будет чередовать уважение к канону и попытки привлечь новую аудиторию. Amazon экономически выгодно выпускать меньше эпизодов с более высоким качеством, используя виртуальные площадки и собственные студии. Если сериал удачно стартует, это откроет дорогу к дальнейшим спин‑оффам и кросс‑контенту на Freevee и MGM+.

Открытый вопрос остаётся главным: удастся ли авторам сохранить душу оригинала, адаптировав её под стриминговые реалии и коммерческую логику? Ответ на него мы узнаем не раньше 2027-2028 годов — если, конечно, разработка пойдёт по плану и Amazon не решит вновь «держать всё в секрете» до последнего.