Amazon наконец довела до ума линию Scribe: 11-дюймовый Kindle Scribe Colorsoft пришёл в декабре 2025 года быстрее, светлее и с настоящим пером в комплекте — но цена осталась высокой. Устройство действительно устраняет многие старые проблемы Scribe (скорость, интерфейс, фон экрана), оставляя лишь ограничение цветного e‑ink и заметный ценник в $629.99.

Цена и дата выхода Kindle Scribe Colorsoft

Kindle Scribe Colorsoft анонсировали в сентябре 2025 года; продажи начались в декабре 2025. Базовая цена, как и в обзоре, — $629.99. Это ставит Colorsoft в премиум-сегмент, напротив традиционных Kindle и ближе к планшетам на e‑ink вроде Remarkable Paper Pro по стоимости.

Технические характеристики Kindle Scribe Colorsoft

11‑дюймовый антибликовый дисплей, до 100 нит, 300 ppi для чёрно‑белого и 150 ppi для цвета

USB‑C, до 8 недель работы при чтении и до 2 недель при активном письме

32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти

Поставляется с премиум‑пером (автоматически соединяется)

Интеграция с Google Drive и Microsoft OneDrive

Цвета корпуса: fig (фиолетовый) и graphite (тёмно‑серый)

Не защищён от воды

Короче: это всё ещё e‑ink, но с фронтальной подсветкой, реальным белым фоном и заметно переработанным софтом. Amazon ускорила отклик и убрала громоздкую боковую панель — теперь интерфейс близок к привычному Kindle, но с мотивацией писать.

Письмо, фантомы и цвет — что Amazon исправила, а что нет

Самое болезненное для предыдущих Scribe было нескрываемое «призрачное» изображение (ghosting) и вялый интерфейс при переключениях. В новой модели чтение почти не показывает следов, а навигация стала гораздо быстрее — Kindle догнал остальные модели по базовой отзывчивости.

При записи остаются мелкие артефакты, особенно после стирания, но они уходят после обновления страницы. Премиум‑перо понравится: несколько стилусов (ручка, перо, маркер, карандаш, шейдер) с регулировкой ширины и цвета делают заметки приятными и аккуратными. Для тех, кто рисует — инструменты пригодятся; для тех, кто просто делает пометки — это радикальное улучшение UX.





Главный технический компромисс — цвет. 150 ppi для цветного слоя остаётся стандартным ограничением для большинства цветных e‑ink, и картинка выглядит пастельной и слегка пикселизированной. Amazon умеет «обойти» это подбором палитры (пастельные оттенки действительно смотрятся лучше), но на иллюстрациях или комиксах Scribe Colorsoft уступает устройствам с более высокой цветовой плотностью.

Чем Scribe отличается от конкурентов

Позиция Scribe Colorsoft проста: это Kindle с полноценным набором инструментов для письма и облачной интеграцией. На рынке есть несколько групп конкурентов, и у каждой — своя дистанция до Amazon.

Писчие планшеты (Remarkable и аналоги) — фокус на ощущении письма и минимализме; у некоторых из них выше цветовая плотность, но они дороже или такими же по цене и часто уступают в экосистеме книг.

Умные e‑reader’ы с Android (Onyx Boox) — гибкие, с приложениями, но более громоздкие и с разной оптимизацией перьев; они привлекательны для тех, кто хочет PDF‑рабочую станцию.

Традиционные ридеры (Kobo и базовые Kindle) — лучше по цене для чистого чтения, но лишены удобства продвинутых заметок и фирменной интеграции перьевых инструментов.

Amazon выигрывает за счёт экосистемы: магазин, синхронизация заметок и теперь подключение к Google Drive/OneDrive — это большой козырь для студентов и профессионалов, которые хотят хранить и экспортировать материалы легко. Проигрывают те, кто ждёт идеального цветного планшета для иллюстраций или кто оценивает цену чисто для чтения.

Кому стоит покупать и что будет дальше

Если вы хотите одно устройство для чтения и серьёзных заметок — Scribe Colorsoft наконец стал таким устройством. Если же вам нужен недорогой ридер только для книг — брать Scribe за $629.99 нет смысла. А художникам и тем, кто ценит насыщенную цветопередачу, всё ещё стоит ждать улучшений у конкурентов или новых панелей с более высокой цветовой плотностью.

Прогноз: Amazon закрепит за собой сегмент «ридер + рабочая тетрадь», пока конкуренты играют в свои ниши. Самое вероятное — мы увидим подешёвевшие варианты Scribe в следующих поколениях или акции на Prime Day; параллельно производители типа reMarkable и Onyx будут пытаться отвечать улучшенной цветностью или поддержкой сторонних приложений. В конечном счёте победит комбинация удобства записи и ценника — сейчас у Amazon преимущество по первому, но не по второму.