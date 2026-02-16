Amazon, Microsoft и другие крупные технологические компании начали массово искать пути, чтобы не платить введённую администрацией плату в $100,000 за визу H-1B: они нанимают студентов на OPT, берут людей с уже действующими H-1B или переводят сотрудников в зарубежные офисы, а также повышают зарплаты внутри США, чтобы увеличить шансы в лотерее. Это не просто юридические лазейки — это механизм перераспределения талантов, который усилит преимущества крупных игроков и подорвет способности стартапов и малого бизнеса конкурировать за зарубежных специалистов.

Как компании обходят $100,000 пошлину

Нанимают выпускников через OPT: год работы плюс до двухлетнего STEM‑продления, прежде чем переводить на H-1B без дополнительной платы.

Переводят сотрудников, которые уже имеют H-1B, или нанимают тех, кто работает по другим американским визам.

Размещают специалистов в зарубежных офисах на полную ставку и оформляют релокацию позже, чтобы избежать прямой оплаты сбора.

Повышают зарплаты кандидатам в США — это не отменяет плату, но увеличивает шанс выиграть одну из 85,000 бесплатных виз по ежегодной лотерее.

Такие тактики выгодны крупным компаниям: у них есть университетские контакты, глобальная сеть офисов и ресурсы для найма на OPT. Малые фирмы и стартапы таких возможностей лишены — несколько предпринимателей уже заявили, что $100,000 сделали для них привлечение иностранных инженеров непосильным.

Юридическое противодействие уже идёт — Торговая палата и ряд штатов подали иски против нового правила. Даже если суд приостановит или отменит плату, практики вроде увеличения найма через OPT и использование зарубежных подразделений вряд ли исчезнут: компании быстро выработают привычку экономного управления кадрами.

Прогноз прост: крупные техкомпании усилят доминирование в борьбе за глобальные таланты, малые игроки потеряют гибкость найма, а США рискуют потерять часть рабочих мест в пользу гибридных и удалённых схем, если законодатели не выстроят альтернативную модель поддержки отечественных работодателей.