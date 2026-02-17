Ether резко опустился ниже психологического уровня $2,000, но на блокчейне видно противоположный тренд: долгосрочные держатели накапливают монеты, а активность сети растёт. Техническая картина и данные по дериватам указывают: если цена пробьёт $2,150, цель в районе $2,473-$2,634 станет реалистичной, а рестест уровня $2,5K — достижимым.

Накопления: +2,5 млн ETH в феврале, общий объём на аккумулирующих адресах — 26,7 млн ETH (с 22 млн в начале 2026).

Активность: недельные транзакции — 17,3 млн; медианная комиссия — $0.008 (против более $25 в пике 2021).

Деривативы: открытый интерес — $11,2 млрд (против $30 млрд в августе 2025); оценочный коэффициент кредитного плеча — 0.7.

Критические уровни ликвидности: кластеры ликвидаций — около $1,909 и $2,200.

Технический анализ ETH

На четырёхчасовом графике складывается паттерн Adam and Eve: резкое V‑образное падение, за которым следует более округлая база. Подтверждение паттерна — закрытие выше шеи на $2,150; в этом случае по измерению движения целевой диапазон смотрится в $2,473-$2,634. Инвалидация — ниже недавних локальных минимумов, ближайший «магнит» ликвидности — $1,909.

Открытый интерес сократился с пиков $30 млрд в августе 2025 до $11,2 млрд сейчас, но плечи в системе остаются значительными: оценочный коэффициент 0.7 против 0.77 в январе. Это сохраняет риск резких движений — особенно если косметические уровни ликвидности на $2,200 превратятся в катализатор шорт‑сквиза.

Почему накопления важны

Фактическое наращивание балансов аккумулирующих адресов — более 2,5 млн ETH за месяц — указывает на интерес долгосрочных игроков, даже при падении цены на 20% в феврале. Одновременно более 30% циркулирующего предложения (из примерно 37,2 млн ETH) застейкано, что уменьшает ликвидную массу.

Низкие комиссии при высокой загрузке сети — 17,3 млн транзакций в неделю при медианной комиссии $0.008 — говорят о росте полезности сети без инфляционного всплеска издержек. Это отличает текущее состояние от 2021, когда высокая нагрузка шла в комплекте с комиссиями выше $25 и отталкивала часть активности.





Риски и краткосрочные триггеры

Деривативы держат фон: около 73% глобальных аккаунтов длинные по ETH, а карты ликвидаций показывают больше $2 млрд в шортах выше $2,200 против примерно $1 млрд в лонгах рядом с $1,800. Это создаёт асимметрию риска в пользу резкого подъёма, если крупные стоп‑ордера подожгут шорт‑позы.

Однако ближайший крупный кластер длинных на $1,909 (примерно $563 млн уязвимых позиций) может притянуть цену вниз перед ожиданием уверенного отскока. Другими словами, сценарий с тестом $1,9K остаётся реальным даже при общем потенциале возврата к $2,5K.

Что дальше для ETH

Короткая дорожная карта проста: закрытие выше $2,150 откроет путь к целевому диапазону $2,473-$2,634 и шанс на рестест $2,5K; провал ниже $1,909 усилит продажное давление и может отправить цену на повторный поиск ликвидности внизу. Накопления и высокая доля застейканных монет работают как фон для более устойчивого роста, но короткие трейдеры и плечи могут в любой момент ускорить движение в ту или иную сторону.