Dogecoin на недельном графике отработал редкий «медвежий крест»: 20‑недельная EMA пересекла вниз 200‑недельную EMA. Трейдеры спорят, был ли тест $0.08 прошлой недели точкой перезагрузки цикла или только первой фазой снижения — и от ответа зависит не только судьба DOGE, но и оценка аппетита к риску через призму мемкойнов.

Недельный медвежий крест Dogecoin

На неделях индикатор сработал: аккаунт Charting Guy отметил, что исторически именно пересечение 20‑недельной EMA ниже 200‑недельной совпадало с «капитуляцией» по DOGE и что этот сигнал появился на прошлой неделе. Он также сообщил, что на минимумах увеличил позицию на 50% и раздавал сигналы сообществу — типичное сочетание теханализа и поведенческой торговли вокруг мемкойнов.

DOGE typically bottoms around when the 20 weekly EMA crosses below the 200 weekly EMA. That happened last week. Charting Guy, аналитик/аккаунт в X

Не все смотрят на скользящие средние в отрыве от структуры цены. Часть аналитиков видит после падения $0.08 конструктивный отскок, но относит это к торговле в диапазоне, а не подтверждению нового восходящего тренда.

DOGE Decent price action here over the past few days after the big $0.08 test last week. Currently seeing this $0.08-$0.13 area as a large range. Anything above that point would make me confident in a further move towards the Daily 200MA/EMA. Currently near the middle so hard to really assume a direction here the way it’s trading. Daan Crypto Trades, трейдер/аккаунт в X

Уровни поддержки, диапазон и ликвидации

Коротко о ключевых цифрах, которые торгуют участники:

$0.08 — важный тест/область, где прошлой неделей фиксировались минимумы.

$0.08-$0.13 — текущий большой диапазон, в середине которого DOGE держится около $0.10-$0.11.

Daily 200 MA/EMA — верхний ориентир быков при удержании диапазона.

Просто «стоять в диапазоне» опасно при сильном кредитном плечe: агрегированная тепловая карта ликвидаций от Alphractal показывает плотные уровни стоп‑лоссов под текущей ценой. CEO Alphractal João Wedson прямо предупредил, что долгие позиции по DOGE рискуют быть ликвидированы в случае продолжения падения — и именно стоп‑уровни могут превратить режим «рубки» в лавинный нисходящий ход.





Причина, по которой за DOGE сейчас следят шире, чем за отдельной монетой: мемкойны в последние дни заметно опережали BTC и другие альты по активности торгов. Alphractal отмечает, что число сделок по Dogecoin превысило остальные мемкойны, но в последние часы сегмент начал корректироваться, тогда как биткоин оставался относительно стабилен. То есть движение DOGE часто выступает маркером краткосрочной склонности рынка к риску.

Чему следить в ближайшие дни

Если быкам удастся уверенно вернуть верх диапазона $0.08-$0.13, это откроет путь к попытке протестировать дневную 200 MA/EMA и снизит вероятность крупной распродажи. Если же цена вернётся к $0.08 и этот уровень не выдержит на втором тесте, стоп‑порядки и маржин‑ликвидации могут спровоцировать ускоренное падение — сценарий, который особенно опасен в паре с высокой долей плеча у участников.

На момент подготовки материала DOGE торговался около $0.10. В ближайшие сессии рынку нужно либо дать сигнал на возобновление спроса выше верхней границы диапазона, либо подтвердить, что $0.08 был лишь временной остановкой на пути вниз. Для тех, кто сидит в лонгах с плечом, это не просто техническая картинка — это вопрос выживания позиции.