Bitcoin снова не сумел удержаться выше психологической отметки $70,000 и откатился — сейчас цена торгуется ниже $68,800 и близка к $68,400 по данным с Kraken. Это не просто очередной внутридневной флуктуация: повторные отказы на уровнях около $69,500-$70,000 говорят о том, что бычий импульс ослаблен, а краткосрочные медведи получили пространство для наращивания ставок.

Уровни поддержки и сопротивления Bitcoin

Текущая цена (по данным источника): около $68,800 — $68,400.

Ближайшая поддержка: $68,400, затем $68,000 (50% Fib от $65,072 → $70,935).

Дальняя поддержка: $67,350 и $66,500 — падение ниже этих отметок усложнит восстановление.

Немедленное сопротивление: $68,800 и $69,500 (слом треновой линии на часовом графике).

Целевые уровни при отскоке: $70,000, далее $70,500; верхние барьеры — $72,000 и $72,500.

Техническая картина на часовом таймфрейме ухудшилась: MACD растёт в медвежьей зоне, а RSI опустился ниже 50. Кроме того, произошёл пробой восходящей треновой линии с поддержкой примерно на $69,500 — это добавило продавцов в рынок и увеличило вероятность теста нижних поддержек.

Что значит падение Bitcoin для рынка

Отказ закрепиться выше $70,000 бьёт прежде всего по тем, кто входил в рынок на свежем импульсе: плечо и краткосрочные лонги под давлением. Короткие медвежьи позиции получают пространство для манёвра — это увеличивает волатильность и риск ликвидаций при резких отскоках.

Институциональные игроки и фонды, которые заметно влияют на ликвидность Bitcoin после появления спотовых Bitcoin-ETF, действуют осторожнее: подтверждённая слабость на ключевых уровнях снижает вероятность немедленного масштабного докупа. Альткоины традиционно следуют за BTC, так что снижение главной криптовалюты часто тянет рынок вниз в широком смысле.

Чего ожидать дальше

Если BTC устоит выше $68,000, возможна попытка восстановления к $69,500 и повторный тест $70,000. Закрытие выше $69,500 даст быкам шанс вернуться в игру; без этого максимум вероятных сценариев — дальнейшее снижение к $67,350 и $66,500.





Трейдерам логично следить за реакцией на $68,000 и динамикой объемов: потеря объёмного спроса возле уровней $69,000-$70,000 усилит вероятность продолжения отката. Для долгосрочных держателей это очередной тест терпения — фундаментальные аргументы о долгосрочной полезности BTC не отменяют краткосрочных рисков и волатильности.