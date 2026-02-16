Apollo Global Management подписал соглашение с Morpho Association, которое позволяет компании и её аффилиатам в течение четырёх лет приобрести до 90 миллионов токенов MORPHO — примерно 9% от общего предложения. Сделка сочетает покупку токенов и совместную работу по поддержке кредитных рынков, построенных на протоколе Morpho.

Это не просто инвестиция в цифровой инструмент: для одного из крупнейших менеджеров активов мира ($938 млрд под управлением) это шаг в сторону прямого влияния на on‑chain кредитование и механизмы управления протоколами.

Что означает покупка 90 млн MORPHO

Сделка охватывает несколько каналов приобретения и ограничения по владению, поэтому речь не о единовременной своп‑операции, а о поэтапных покупках через открытый рынок, внебиржевые сделки и «иные договорённости». Galaxy Digital UK выступила эксклюзивным финансовым советником Morpho.

Объём: до 90 000 000 MORPHO (~9% предложения).

Срок: покупки могут идти в течение следующих четырёх лет.

Методы: open‑market buys, OTC и другие способы, с ограничениями по владению и передаче.

Цена токена на момент оглашения: примерно $1.4314 (по данным рынка).

Дополнительно: сотрудничество по поддержке кредитных рынков Morpho и кураторских хранилищ.

Морфо — инфраструктура для on‑chain кредитования с управлением через держателей токена MORPHO. Для Morpho это приток капитала, институционального опыта и институциональной легитимации. Для Apollo — доступ к новому источнику кредитного дохода и возможность влиять на протоколные параметры.

Как это вписывается в тренд крупных менеджеров

Apollo не первый крупный игрок, который пробует себя в DeFi‑губернансе: на прошлой неделе BlackRock объявил о размещении tokenized фонда BUIDL на Uniswap и купил часть UNI. Такие шаги превращают DeFi‑токены из спекулятивного актива в инструмент стратегического влияния крупных институционалов.





У Apollo уже есть опыт с блокчейном: в 2025 году компания инвестировала в проект Plume и участвовала в токенизации кредитных стратегий через сторонние выпуски токенов ACRED и ACRDX. Теперь же речь идёт о владении токенами, которые дают права управления, а значит — реальные рычаги внутри протокола.

Кто выигрывает и кто теряет

Победители очевидны: Morpho получает институциональный капитал и консалтинг, что поможет масштабировать рынки заёмных средств; Apollo получает доступ к новым кредитным потокам и влияние на правила распределения ликвидности. Советник сделки — Galaxy Digital — тоже выигрывает как посредник.

Проигрывают мелкие держатели и децентрализационные purists: концентрация влияния у института с миллиардными активами повышает риск смещения вектора управления в пользу крупных вкладчиков. Регуляторы и комплаенс‑службы тоже окажутся в фокусе: участие традиционных менеджеров в on‑chain governance усложнит вопросы соответствия правилам.

Ещё одна уязвимость — рыночная чувствительность. Объявление о таких покупках обычно повышает интерес и цену токена, но фактическое исполнение крупных закупок через OTC и открытый рынок может вызвать волатильность и спреды.

Чего ждать дальше

Скорее всего, другие крупные менеджеры последуют примеру: институциональная охота за правами управления в DeFi началась. Вопрос в том, подкрепят ли регуляторы и сообщества прозрачные правила для таких взаимодействий или пойдут судебные и нормативные споры вокруг влияния традиционных финансов на децентрализованные протоколы.

Открытый вопрос: сумеет ли Morpho сохранить технологическую нейтральность и сообщественную доверенность, одновременно принимая деньги и советы от игроков уровня Apollo. От этого будет зависеть, превратится ли DeFi в новый канал для институционального кредитования или потеряет часть своей децентрализованной природы.