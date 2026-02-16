Бизнесмен и телеведущий Кевин О’Лири получил от суда почти $2,83 млн за клевету против криптоинфлюенсера Бена Армстронга, известного как Bitboy. Федеральный судья в Майами вынес решение по умолчанию после того, как ответчик не ответил на иск; в основе дела — серия постов в X, где Армстронг называл О’Лири «убийцей» и публиковал его телефон.

Сумма и решение суда

Суд обязал Армстронга выплатить О’Лири почти $2,83 млн. Разбивка ущерба по решению суда такова:

$750,000 — моральный ущерб (mental anguish)

$78,000 — ущерб репутации

$2,000,000 — штрафные (punitive) убытки

Суд отметил, что Армстронг «эскалировал кампанию преследования», опубликовав приватный номер О’Лири и призвав подписчиков «позвонить реальному убийце» — публикация привела к кратковременной двенадцатичасовой блокировке аккаунта в X. По решению, разглашение номера существенно повлияло на жизнь и работу О’Лири.

Что сделал Бен Армстронг

В марте 2025 года Армстронг опубликовал серию утверждений о том, что О’Лири заплатил миллионы за сокрытие фактов после смертельной аварии на лодке в 2019 году. О’Лири не управлял лодкой и не был обвинён; его жена была оправдана после 13‑дневного процесса, на котором установили, что другая лодка шла без огней.

Армстронг уже давно ходит по краю: в 2023 году его исключили из бренда Bitboy Crypto, у него были аресты и разбирательства, связанные с преследованием и телефонными звонками. В этом контексте суд воспринял публикацию номера как часть продолжающейся кампании давления.





Чем это важно для инфлюенсеров и платформ

Дело О’Лири — это не просто частный конфликт двух персон. Оно укладывается в тренд: суды и крупные урегулирования (например, дело Dominion против Fox, урегулирование на $787,5 млн) показали, что публичные обвинения без доказательств могут дорого обойтись авторам и медиа.

Последствия просты и практичны: бренды и платформы меньше склонны закрывать глаза на систематические нарушения; рекламодатели быстрее дистанцируются; сами инфлюенсеры получают юридическую и финансовую ответственность за фальшивые обвинения и doxxing. Платформы, несмотря на защиту по Section 230, редко берут на себя расходы и риски, связанные с репутационным уронов отдельных пользователей.

Для инфлюенсеров: реальный риск крупной компенсации и потери сотрудничеств.

Для платформ: давление ужесточить модерацию и быстрее реагировать на doxxing.

Для аудитории: снижение «безнаказанности» в комментариях и потоках контента.

Что дальше

Решение по умолчанию даёт О’Лири юридическую победу, но практическая реализация выплат может столкнуться с проблемами, если у ответчика нет средств или он уклоняется от исполнения. Армстронг теоретически может попытаться оспорить решение, заявив об отсутствии надлежащего уведомления, но такие процессы не гарантируют отмены штрафов.

Более широкая история важнее: интернет‑публичные фигуры получают чёткий сигнал — публичные обвинения и раскрытие личных данных теперь легче превращаются в многомиллионные иски. Это изменит поведение части крипто‑инфлюенсеров и их партнёров: осторожность станет коммерческим требованием, а не моральной рекомендацией.

