Илон Маск сообщил в социальной сети X, что Tesla возобновляет работу над Dojo3 — третьим поколением собственного суперкомпьютера компании. Команда Dojo была расформирована в прошлом году, когда Tesla решила сосредоточиться на ИИ-чипах, используемых непосредственно в автомобилях. По словам Маска, возвращение к проекту стало возможным «теперь, когда дизайн чипа AI5 находится в хорошем состоянии».

Проект Dojo предназначен для обработки видеозаписей и других данных, собираемых автомобилями Tesla, с целью обучения нейросети, лежащей в основе системы Full Self-Driving. Однако в прошлом году Маск писал, что компании не имеет смысла распылять ресурсы на развитие двух разных архитектур ИИ-чипов одновременно. Тогда он заявлял, что чипы Tesla AI5, AI6 и последующие будут отлично подходить для инференса и достаточно хорошо — для обучения, поэтому все усилия были сосредоточены именно на них.

Речь идёт о чипах, разработанных для работы системы FSD непосредственно на борту автомобилей Tesla. Они не оптимизированы для обучения нейросетей в дата-центрах. Чипы поколения AI6, как ожидается, будут производиться компанией Samsung на её заводе в Техасе в рамках соглашения с Tesla на сумму 16 миллиардов долларов.

За годы Илон Маск неоднократно делал громкие заявления, многие из которых впоследствии оказывались преувеличенными или так и не были реализованы. В контексте Dojo3 он также утверждает, что это будет «космическая вычислительная платформа ИИ». Маск и сторонники этой идеи считают, что дата-центры на орбите могут быть более эффективной альтернативой наземным комплексам. В качестве аргументов приводятся более простой доступ к солнечной энергии и низкие температуры в космосе, которые потенциально позволяют снизить энергозатраты на охлаждение. Несмотря на растущий интерес к подобным концепциям, эксперты относятся к ним скептически, называя их пока что скорее теоретическими, чем практичными.